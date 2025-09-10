Novo Nordisk скорочує 9000 робочих місць: акції компанії зросли

Данський фармацевтичний гігант Novo Nordisk, виробник популярних препаратів для схуднення Ozempic та Wegovy, у середу, 10 вересня, оголосив про скорочення 9000 робочих місць, що становить 11% від усього штату компанії. Цей крок є частиною масштабної реструктуризації, спрямованої на зниження витрат та адаптацію до зростаючої конкуренції. Про це пише The New York Times.

Що відомо

Новий генеральний директор компанії Мазіар Майк Дустдар, призначений минулого місяця для виправлення кризової ситуації, заявив, що ринок, особливо у сфері лікування ожиріння, став більш конкурентним та орієнтованим на споживача.

«Наша компанія також повинна еволюціонувати. Нам потрібна зміна мислення та підходу, щоб ми могли бути швидшими та гнучкішими», — йдеться в його заяві.

Очікується, що скорочення персоналу та спрощення організаційної структури дозволять заощаджувати 8 мільярдів данських крон ($1,3 млрд) на рік до кінця 2026-го. Ці кошти планується реінвестувати в наукові розробки, комерційні операції та виробництво.

Фінансові наслідки та реакція ринку

Реструктуризація призведе до одноразових витрат у 8 млрд данських крон, які вплинуть на прибуток цього року. Компанія знову знизила свій прогноз зростання операційного прибутку на 2025 рік до діапазону 4−10%, що на 6 відсоткових пунктів нижче за прогноз, наданий місяць тому.

Попри негативні новини, ринок відреагував на план скорочень позитивно: акції Novo Nordisk у Копенгагені зросли приблизно на 3%.

Контекст кризи

Це оголошення стало останнім у низці невтішних новин від компанії. Трохи понад рік тому Novo Nordisk була найдорожчою публічною компанією Європи. Однак за останній рік її акції впали на 60% через жорстку конкуренцію з боку американської Eli Lilly, появу дешевших непатентованих аналогів її препаратів та повільну адаптацію маркетингової стратегії до масового споживчого ринку.