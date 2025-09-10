Долар та євро зросли на міжбанківських торгах у середу, 10 вересня. Про це свідчать дані «Мінфіну».
10 вересня 2025, 17:34
Курс валют: долар та євро зросли на міжбанку у середу
|
Відкриття 10 вересня
|
Закриття 10 вересня
|
Зміни
|
41,16/41,19
|
41,29/41,32
|
13/13
|
48,16/48,19
|
48,40/48,42
|
24/23
Офіційний курс: долар по 41,21 грн, євро по 48,24 грн.
Середній курс у банках: 40,98−41,48 грн/долар, 48,00−48,65 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,23−41,30, євро — 48,36−48,55 грн.
Джерело: Мінфін
