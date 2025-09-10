Новий голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Пол Аткінс заявив, що «більшість криптотокенів не є цінними паперами», сигналізуючи про радикальний розворот у регуляторній політиці США. Він також представив нову ініціативу «Project Crypto», спрямовану на створення єдиної та передбачуваної нормативної бази для галузі. Про це пише Cointelegraph.
Голова SEC оголосив про кардинальну зміну політики щодо криптовалют
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Нова політика SEC
Пол Аткінс прямо протиставив свій підхід агресивній політиці попередньої адміністрації, яка полягала у численних судових позовах проти криптокомпаній.
«В SEC настав новий день. Політика більше не буде встановлюватися через ситуативні правозастосовні дії», — заявив він. — «Ми надамо чіткі, передбачувані правила гри, щоб інноватори могли процвітати у Сполучених Штатах».
Підтримка «супер-застосунків» та мінімальне регулювання
Нова ініціатива «Project Crypto» має на меті модернізувати регулювання для ринків на основі блокчейну. В її рамках планується дозволити платформам функціонувати як «супер-застосунки», що об'єднують під однією ліцензією торгівлю, кредитування та стейкінг цифрових активів.
«Я вважаю, що регулятори повинні забезпечувати мінімально ефективну дозу регулювання, необхідну для захисту інвесторів, і не більше», — наголосив Аткінс.
Погляд на Європу та міжнародна співпраця
Голова SEC також високо оцінив європейський регламент MiCA як «всеосяжний режим для цифрових активів» і зазначив, що американські політики можуть повчитися на досвіді Європи. Він закликав до міжнародної співпраці для сприяння розвитку інноваційних ринків.
Коментарі