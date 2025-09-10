Volkswagen інвестує до мільярда євро в ШІ до кінця 2030 року

Німецький автовиробник Volkswagen оголосив про плани інвестувати до 1 мільярда євро (близько $1,2 млрд) у штучний інтелект (ШІ) до 2030 року. Компанія має на меті інтегрувати ШІ в усі сфери своєї діяльності, розраховуючи на економію до 4 млрд євро до 2035 року, повідомляє Reuters.

Компанія зробила цю заяву в перший день IAA Mobility у Мюнхені — найбільшої автомобільної виставки Європи. Тут європейські виробники активно презентують нові електромоделі та технологічні оновлення, щоб посилити конкуренцію з китайськими компаніями.

Інвестиції Volkswagen будуть спрямовані на розробку автомобілів за допомогою ШІ, промислові застосунки та розширення високопродуктивної ІТ-інфраструктури.

Німецький концерн переживає глибокі зміни на своїх двох основних ринках — у Китаї та Німеччині, зосереджуючись на нових моделях та значних скороченнях витрат.

У неділю компанія представила концепт нового невеликого електричного кросовера ID.CROSS, що є частиною стратегії автовиробника щодо пропозиції доступних електромобілів.

За словами представників Volkswagen, ШІ значно прискорить процес розробки нових моделей автомобілів та технологій.

«Для нас ШІ є ключем до більшої швидкості, якості та конкурентоспроможності — по всьому ланцюжку створення вартості, від розробки автомобіля до виробництва», — заявив Хауке Старс, головний ІТ-директор компанії.