Банки вже профінансували відновлення понад 1 ГВт енергетичної генерації

Українські банки за період з 1 червня 2024 року по 1 вересня 2025 року забезпечили фінансування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури загальною потужністю 1,026 ГВт. Також було профінансовано створення 402 МВт потужностей для зберігання енергії та генерації тепла. Про це повідомила пресслужба НБУ .

Результати кредитування

Згідно з даними опитування банків, за три літні місяці на проєкти з відновлення енергетики було видано кредитів на загальну суму 27,1 млрд грн.

Бізнес отримав понад 2 тисячі кредитів на суму 25,5 млрд грн.

Населення отримало понад 10 тисяч кредитів (ймовірно, на сонячні панелі та енергоефективні заходи) на 1,6 млрд грн.

Загальний портфель «енергетичних» кредитів станом на 1 вересня сягнув 17,9 млрд грн для юридичних осіб та 1,3 млрд грн для фізичних.

Стимули від держави та НБУ

Активізація кредитування є результатом реалізації Стратегії з розвитку кредитування, в рамках якої енергетична галузь була визнана пріоритетною. Національний банк, зі свого боку, впровадив низку стимулюючих заходів для банків.

Зокрема, було пом'якшено вимоги до оцінки кредитних ризиків за «енергетичними» кредитами та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання при його передачі в заставу. Це зробило кредитування проєктів у сфері енергетики менш ризикованим та більш привабливим для банків.