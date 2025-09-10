Sense Bank запровадив керування картками в Click to Pay просто з мобільного застосунку Sense SuperApp

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 вересня 2025, 15:00

Sense Bank запровадив керування картками в Click to Pay просто з мобільного застосунку Sense SuperApp

Sense Bank став одним з перших банків в Україні, який реалізував можливість керувати картками в сервісі Click to Pay безпосередньо у мобільному застосунку. Відтепер клієнти можуть не тільки оплачувати онлайн покупки в один клік без введення карткових реквізитів, а й самостійно підключати або вимикати свої картки для цього сервісу прямо в Sense SuperApp.

Sense Bank став одним з перших банків в Україні, який реалізував можливість керувати картками в сервісі Click to Pay безпосередньо у мобільному застосунку.

Click to Pay — інноваційна технологія онлайн-оплати від Mastercard і Visa, що забезпечує швидкі та безпечні транзакції. Карти клієнтів банку вже підключені до сервісу, тому при здійсненні будь-яких онлайн покупок підтвердження відбувається миттєво, без необхідності додаткового введення платіжних даних. Завдяки токенізації та багаторівневому шифруванню, реквізити картки не передаються продавцю, що забезпечує високий рівень захисту даних і мінімізує ризики шахрайства. Користувач обирає карту, підтверджує оплату — і все це без розголошення платіжної інформації.

Інтеграція з Click to Pay — ще один крок у реалізації цифрової стратегії банку, орієнтованої на зручність і технологічність. Клієнти можуть самостійно підключати або вимикати свої картки для Click to Pay, або видалити свій профіль просто у Sense SuperApp — швидко, зручно та без необхідності реєструватись в кабінеті МПС.

«Ми послідовно трансформуємо Sense Bank у цифрового лідера з фокусом не лише на впровадженні окремих рішень, а на створенні цілісної технологічної платформи. Наш підхід — це про зручність, безпеку та адаптивність кожного клієнтського досвіду. Впровадження сервісу Click to Pay — логічне продовження цієї стратегії. Ми інтегруємо передові рішення глобальних платіжних систем у наш застосунок, додаючи клієнтам більше контролю, швидкості й безпеки. Перетворюючи, таким чином, цифровий банкінг на зручну частину повсякденного життя кожного українця», — зазначив Сергій Нагорний, начальник відділу впровадження інноваційних проєктів.

Послуга вже доступна для всіх користувачів Sense SuperApp, які мають картки Mastercard або Visa.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами