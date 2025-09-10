BBVA інтегрує Ripple, В’єтнам запускає криптоторгівлю: що нового

Metaplanet планує залучити $1,4 млрд для масштабних інвестицій у біткоїн

Японська компанія Metaplanet оголосила про плани випуску 385 мільйонів нових акцій за ціною 553 єни ($3,75) за штуку. Це дозволить залучити $1,44 мільярда, які будуть спрямовані на придбання біткоїнів та розвиток бізнесу з монетизації цих крипторезервів, зокрема через торгівлю опціонами.

Рішення про збільшення обсягу емісії (з початкових 180 млн акцій) було ратифіковано радою директорів 27 серпня 2025 року, що свідчить про високий попит з боку інвесторів. Повний обсяг пропозиції викуплять іноземні андеррайтери, імена яких не розголошуються.

Ця ініціатива є частиною амбітної стратегії Metaplanet з накопичення 210 000 BTC до 2027 року. Станом на 8 вересня 2025 року компанія вже контролює 20 136 BTC на загальну суму понад $2 мільярди, при середній ціні закупівлі $103 196. З урахуванням актуального курсу, нереалізований прибуток фірми становить майже $172 мільйони.

CEO Metaplanet Саймон Геровіч підтвердив намір компанії продовжувати нарощувати свій біткоїн-портфель. Акції компанії відреагували на ці новини зростанням на премаркеті на 16,3%, попри потенційне розмиття часток.

В'єтнам запускає пілотний проєкт з торгівлі криптовалютами

Уряд В'єтнаму схвалив п’ятирічну пілотну програму, яка дозволить торгівлю криптовалютами в країні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на урядову постанову.

Згідно з новими правилами, запускати торговельні платформи та випускати токени зможуть виключно в'єтнамські компанії. Криптоактиви повинні бути забезпечені нерухомістю (за винятком цінних паперів та фіатних валют). Послуги з купівлі таких токенів пропонуватимуться лише іноземним інвесторам, а всі розрахунки здійснюватимуться у в'єтнамських донгах.

Для створення криптобіржі встановлено мінімальний капітал у 10 трлн донгів ($379 млн), при цьому щонайменше 65% коштів мають бути залучені від інституційних інвесторів. Частка іноземного капіталу в криптоплатформах не може перевищувати 49%.

Відкривати рахунки на офіційних біржах дозволено в'єтнамцям, які вже володіють криптоактивами, а також іноземним інвесторам.

За даними Chainalysis, у 2025 році В'єтнам посів четверте місце у світовому рейтингу прийняття криптовалют.

Ethereum-ETF повертаються до притоку капіталу після тривалого відтоку

Спотові біржові фонди (ETF) на Ethereum вперше з 28 серпня зафіксували приплив капіталу. За даними SoSo Value, єдиним фондом, що залучив кошти, став ETHA, куди надійшло $44,16 млн. Інші Ethereum-продукти залишилися без надходжень. До цього шість торгових сесій поспіль Ethereum-ETF демонстрували відтік капіталу.

Спотові біткоїн-ETF також продемонстрували позитивний результат, залучивши загалом $23,05 млн. Найбільший приплив — $169,31 млн — зафіксував фонд IBIT від BlackRock.

Однак, деякі біткоїн-продукти все ж зафіксували відтік капіталу:

ARKB — $72,29 млн;

FBTC — $55,81 млн;

BITB — $18,15 млн.

Спотові біткоїн-ETF та Ethereum-ETF у Гонконзі активності не зафіксували.

Іспанський банк BBVA інтегрує рішення Ripple для зберігання криптовалют

Компанія Ripple та іспанський банк BBVA оголосили про співпрацю, в рамках якої BBVA використовуватиме технологію зберігання цифрових активів Ripple Custody. Це дозволить банку надавати масштабований та безпечний сервіс для зберігання токенізованих активів, включаючи криптовалюти.

Керівна директорка Ripple у Європі Кессі Креддок зазначила, що регулювання ринку криптоактивів (MiCA) в ЄС стимулює банки до запуску пропозицій цифрових активів, що відповідають потребам клієнтів. Вона підкреслила, що BBVA завжди був одним з найінноваційніших банків у регіоні.

Керівник напрямку цифрових активів BBVA Франциско Марото додав, що Ripple Custody дозволяє банку створити повноцінну інфраструктуру для зберігання криптоактивів, дотримуючись найвищих стандартів безпеки.

Технологія Ripple Custody надає фінансовим установам можливість відповідати на зростаючий попит клієнтів щодо доступу до криптовалют та інших цифрових активів, забезпечуючи при цьому суворі вимоги безпеки, операційних процесів та регулювання.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що криптобіржа Binance зберігатиме кошти клієнтів у банку BBVA.