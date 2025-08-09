Binance співпрацює з іспанським BBVA для зберігання активів — FT

Криптовалютна біржа Binance об'єднує зусилля з іспанським банком BBVA, щоб дозволити своїм клієнтам зберігати цифрові активи поза межами біржі. Цей крок є частиною стратегії Binance, спрямованої на відновлення довіри інвесторів після рекордного штрафу, накладеного владою США майже два роки тому, повідомляє Financial Times.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), третій за величиною банк Іспанії, нещодавно почав працювати як один із небагатьох незалежних зберігачів для Binance, повідомили два джерела, знайомі з домовленістю.

Чому це важливо для інвесторів

Цей крок Binance є відповіддю на занепокоєння інвесторів щодо безпеки торгових платформ після гучного краху криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда наприкінці 2022 року. Тоді гроші інвесторів були заблоковані в процедурах банкрутства, що змусило трейдерів масово виводити свої кошти з бірж і шукати незалежні рішення для зберігання активів.

Співпраця з BBVA також свідчить про зростаючу готовність традиційних банків поглиблювати зв'язки з криптоіндустрією. Це стало можливим завдяки ухваленню ключових законів у США та ЄС, які зробили сектор цифрових активів більш регульованим та привабливим для фінансових установ.

За словами одного з джерел, BBVA має набагато вищу репутацію та впізнаваність, ніж інші партнери Binance. Це створює додатковий рівень довіри для користувачів, які обирають біржу, адже назва BBVA сама по собі є гарантією надійності.

Binance після штрафів

У 2023 році США оштрафували Binance на рекордні $4,3 млрд за неспроможність запобігти відмиванню грошей, а її засновника і колишнього генерального директора Чанпен Чжао засудили до чотирьох місяців ув'язнення. Після цього компанія скоротила свою присутність у США, але цього року відновила деякі послуги, оскільки регулятори почали ставитися до криптосектору менш вороже.

На початку минулого року Binance, під тиском клієнтів, вже дозволила їм зберігати активи у незалежних компаній-зберігачів, таких як швейцарські Sygnum і FlowBank. Це було зроблено для зниження ризиків.

До того моменту клієнти могли тримати свої активи лише безпосередньо на біржі або через зберігача Ceffu, якого американські чиновники описували як таємничу організацію, пов'язану з Binance.

Зростання криптоіндустрії

Співпраця з BBVA відбувається в той час, коли традиційні банки дедалі більше звикають до зберігання та торгівлі криптовалютами, а також до роботи з біржами цифрових активів.

Настрої на ринку значно покращилися завдяки рішучій підтримці криптоіндустрії з боку адміністрації Трампа, що також сприяло зростанню ціни біткоїна до рекордних максимумів та різкому збільшенню обсягів торгівлі цього року.

Ні BBVA, ні Binance не надали коментарів щодо цієї співпраці.

За даними джерела, домовленість про зберігання з BBVA означає, що гроші трейдерів зберігаються в іспанському банку у вигляді казначейських облігацій США, які Binance потім приймає як заставу для торгів на біржі. Джерело зазначило, що така структура «зменшує гіпотетичний ризик FTX 2.0».

Великі криптобіржі, такі як Binance та Coinbase, досягли свого домінуючого становища на ринку, виконуючи одночасно кілька ролей — торгового майданчика, зберігача та кредитора. Однак ризики, пов'язані з такою моделлю, призвели до того, що після краху FTX інші компанії почали брати на себе деякі з цих ролей.

Інше джерело, знайоме з домовленістю, заявило, що біржі цифрових активів, включно з Binance, розуміють бажання трейдерів «використовувати третю сторону і тримати заставу в безпечному місці».

BBVA активно розвиває свою діяльність у криптосфері, щоб задовольнити зростаючий попит з боку роздрібних клієнтів.

Минулого місяця банк запустив послуги торгівлі та зберігання біткоїнів та Ethereum безпосередньо через мобільний застосунок банку для своїх іспанських клієнтів. Крім того, він радить своїм приватним банківським клієнтам інвестувати до 7% своїх портфелів у криптоактиви.