Ринок біткоїна увійшов у зрілу фазу, але пік циклу ще попереду — аналітик

Аналіз ончейн-даних свідчить про те, що ринок біткоїна наразі перебуває у зрілій фазі бичачого циклу, однак фінальна вершина, ймовірно, ще не досягнута. Характер продажів з боку довгострокових власників (LTH) цього разу є більш стійким завдяки сильному інституційному попиту, що може призвести до більш «розтягнутого» у часі піку. Про це пише експерт CryptoQuant Аксель Адлер.

Сегментований розподіл та інституційний попит

Аналітик зазначає, що поточний цикл відрізняється від попередніх. Найбільший сплеск продажів з боку досвідчених інвесторів (що вимірюється індикатором Value Days Destroyed) стався ще в березні, коли ціна сягнула $70 000. Дві наступні хвилі продажів поблизу позначок $98 000 та $117 000 були значно менш інтенсивними.

Це вказує на більш здорову та стійку модель фіксації прибутку. На відміну від минулих циклів, коли ринок досягав однієї вибухової вершини, зараз пропозиція від довгострокових власників виходить на ринок порціями, де її успішно поглинає стабільний попит з боку інституційних інвесторів (зокрема, через ETF).

Індикатор «Прапор вершини» та коли очікувати на пік

Для визначення фінальної стадії бичачого ринку аналітики очікують на появу класичного індикатора пізнього циклу — так званого «Прапора вершини». Він спрацьовує, коли спотова ціна біткоїна приблизно в 11 разів перевищує «реалізовану ціну» довгострокових власників, що свідчить про стан ринкової ейфорії.

Найближче орієнтовне вікно для появи цього сигналу — жовтень-листопад 2025 року. Це має супроводжуватися ще однією великою хвилею продажів з боку LTH та сплеском короткострокової волатильності.

Цей аналіз свідчить про те, що поточний бичачий ринок біткоїна є структурно іншим, ніж попередні. Головна причина — поява спотових біткоїн-ETF та прихід на ринок великого інституційного капіталу.

