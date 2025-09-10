Брокерська компанія Robinhood оголосила про запуск власної соціальної мережі — Robinhood Social. Нова платформа буде інтегрована в мобільний застосунок і дозволить користувачам публікувати свої угоди, стежити за іншими інвесторами та відстежувати ринкові рухи публічних осіб. Про це пише The Wall Street Journal.
Robinhood запускає власну соцмережу для інвесторів із верифікованими угодами
Як працюватиме Robinhood Social
Новий сервіс матиме стрічку коротких дописів, схожу на X або Reddit. Головною відмінністю стане верифікація угод: коли користувач публікує допис про свою інвестицію, платформа підтверджуватиме, що угода справді була здійснена. Інші користувачі зможуть бачити, коли автор допису увійшов у позицію та вийшов з неї.
«Це вирішує ключову проблему, з якою інвестори стикаються в інших соцмережах, де важко визначити, чи є реальною людина або угода, що стоїть за певним дописом», — заявили в Robinhood.
Користувачі також зможуть бачити статистику ефективності інших трейдерів, наприклад, їхній коефіцієнт прибутковості. Крім того, можна буде ініціювати власну угоду, просто натиснувши на тікер активу в дописі.
Відстеження угод знаменитостей
Окремою функцією стане можливість відстежувати ринкові операції відомих публічних осіб, наприклад, CEO Meta Марка Цукерберга та колишньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, дані про угоди яких є публічними.
План запуску та контекст
Бета-версія платформи буде доступна для 10 000 користувачів у першому кварталі 2026 року, а дата повноцінного запуску буде визначена пізніше.
Цей крок є частиною ширшої стратегії розширення Robinhood, яка цього року демонструє значні успіхи: акції компанії зросли більш ніж утричі, і її було включено до престижного індексу S&P 500.
