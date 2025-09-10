Уряд повторно подав до Ради закон про податок на доходи з продажів на OLX

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 вересня 2025, 11:15

Уряд повторно подав до Ради закон про податок на доходи з продажів на OLX

Кабінет Міністрів повторно вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 14025, що передбачає запровадження оподаткування доходів громадян від продажу товарів та надання послуг через цифрові платформи. Уряд пояснює цей крок необхідністю приведення українського законодавства до стандартів ЄС та ОЕСР. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет Міністрів повторно вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 14025, що передбачає запровадження оподаткування доходів громадян від продажу товарів та надання послуг через цифрові платформи.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що передбачає законопроєкт

Новий закон зобов'яже операторів цифрових платформ (OLX, Prom.ua, Uklon, Bolt тощо) збирати інформацію про доходи своїх користувачів-резидентів України та передавати її до Державної податкової служби.

Для більшості платників податків процес буде автоматичним: оператор платформи виступатиме податковим агентом і самостійно утримуватиме податок з отриманих доходів.

Ставки оподаткування

Законопроєкт пропонує диференційований підхід до оподаткування.

Пільгова ставка 5% ПДФО діятиме для фізосіб, які:

  • Відкрили окремий банківський рахунок для доходів з платформ.
  • Не є самозайнятими особами та не мають найманих працівників.
  • Мають річний дохід не більше 6,7 млн грн.
  • Не торгують підакцизними товарами.

Стандартна ставка 18% ПДФО застосовуватиметься до всіх, хто не відповідає цим умовам.

Не оподатковуватимуться доходи від продажу товарів через платформи, якщо їхня загальна сума за рік не перевищує 12 прожиткових мінімумів (36 336 грн у 2025 році).

Це означає, що одноразові невеликі продажі особистих речей залишаться поза полем зору податкової.

Контекст та дії податкової

Перша версія цього законопроєкту була подана урядом ще у квітні, але її відкликали після зміни складу Кабміну.

Водночас Державна податкова служба вже зараз активно моніторить діяльність продавців на онлайн-платформах. З березня поточного року ДПС почала отримувати дані з системи РРО, що дозволяє ідентифікувати громадян, які систематично отримують доходи на свої картки без державної реєстрації як підприємці.

Чому це важливо

Ухвалення цього закону стане фундаментальним кроком до «детінізації» величезного сектору української економіки, який досі залишався переважно в «сірій зоні».

  • Для держави: Це потенційне джерело значних додаткових надходжень до бюджету, які є критично важливими в умовах війни. Автоматичний обмін інформацією між платформами та податковою значно спростить адміністрування та контроль.
  • Для «білих» підприємців: Це створення більш справедливих конкурентних умов. Легальний бізнес, що сплачує податки, перестане програвати тим, хто працює «в тіні», продаючи товари через онлайн-платформи.
  • Для звичайних громадян: Важливо розуміти, що закон не спрямований проти людей, які продають особисті речі. Встановлення неоподатковуваного ліміту (близько 36 тис. грн на рік) та пільгової ставки для невеликих систематичних доходів має на меті вивести з тіні саме тих, для кого онлайн-торгівля є регулярним незареєстрованим бізнесом.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
3212242
3212242
10 вересня 2025, 13:39
#
«загальна сума за рік не перевищує 12 прожиткових мінімумів (36 336 грн у 2025 році)»

Якщо в такому вигляді - то це ще більш-менш. Якщо залишили норму про «максимум три продажі» — то уряд літає десь у космосі і живе минулим.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами