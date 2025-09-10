Уряд повторно подав до Ради закон про податок на доходи з продажів на OLX

Кабінет Міністрів повторно вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 14025, що передбачає запровадження оподаткування доходів громадян від продажу товарів та надання послуг через цифрові платформи. Уряд пояснює цей крок необхідністю приведення українського законодавства до стандартів ЄС та ОЕСР. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що передбачає законопроєкт

Новий закон зобов'яже операторів цифрових платформ (OLX, Prom.ua, Uklon, Bolt тощо) збирати інформацію про доходи своїх користувачів-резидентів України та передавати її до Державної податкової служби.

Для більшості платників податків процес буде автоматичним: оператор платформи виступатиме податковим агентом і самостійно утримуватиме податок з отриманих доходів.

Ставки оподаткування

Законопроєкт пропонує диференційований підхід до оподаткування.

Пільгова ставка 5% ПДФО діятиме для фізосіб, які:

Відкрили окремий банківський рахунок для доходів з платформ.

Не є самозайнятими особами та не мають найманих працівників.

Мають річний дохід не більше 6,7 млн грн.

Не торгують підакцизними товарами.

Стандартна ставка 18% ПДФО застосовуватиметься до всіх, хто не відповідає цим умовам.

Не оподатковуватимуться доходи від продажу товарів через платформи, якщо їхня загальна сума за рік не перевищує 12 прожиткових мінімумів (36 336 грн у 2025 році).

Це означає, що одноразові невеликі продажі особистих речей залишаться поза полем зору податкової.

Контекст та дії податкової

Перша версія цього законопроєкту була подана урядом ще у квітні, але її відкликали після зміни складу Кабміну.

Водночас Державна податкова служба вже зараз активно моніторить діяльність продавців на онлайн-платформах. З березня поточного року ДПС почала отримувати дані з системи РРО, що дозволяє ідентифікувати громадян, які систематично отримують доходи на свої картки без державної реєстрації як підприємці.

Чому це важливо

Ухвалення цього закону стане фундаментальним кроком до «детінізації» величезного сектору української економіки, який досі залишався переважно в «сірій зоні».