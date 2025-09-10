Індійські акції зростають на надіях щодо торговельної угоди зі США

Фондові ринки Індії у середу продовжили зростання: ключовий індекс Nifty 50 додає шосту сесію поспіль. Оптимізм інвесторів підживлюється надіями на прогрес у торговельних переговорах з Вашингтоном та зміцненням очікувань щодо зниження процентних ставок у США, що особливо підтримало акції технологічних компаній. Про це 10 вересня пише Reuters.

Діалог Трампа та Моді

Головним драйвером зростання стали коментарі з боку лідерів США та Індії. У вівторок президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація продовжує переговори з Індією щодо усунення торговельних бар'єрів і що він планує обговорити це з прем'єр-міністром Нарендрою Моді.

Водночас, за даними джерел, Трамп також закликав ЄС запровадити 100%-ві мита на товари з Китаю та Індії в рамках стратегії тиску на росію, що створює суперечливий фон для переговорів.

IT-сектор та очікування щодо ФРС

Другим важливим фактором підтримки ринку стали очікування щодо монетарної політики США. Слабкість на американському ринку праці зміцнила впевненість інвесторів у тому, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки вже на найближчому засіданні.

На цьому тлі сектор IT-компаній, які отримують значну частину своїх доходів у США, зріс приблизно на 2%.