Ціни на нафту зростають після атаки Ізраїлю на Катар

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 вересня 2025, 10:01

Ціни на нафту зростають після атаки Ізраїлю на Катар

Ціни на нафту зросли у середу, 10 вересня, після атаки Ізраїлю на керівництво ХАМАС у Катарі та закликів президента США Дональда Трампа до Європи запровадити тарифи на покупців російської нафти. Однак слабкий ринковий прогноз обмежив зростання, повідомляє Reuters.

Ціни на нафту зросли у середу, 10 вересня, після атаки Ізраїлю на керівництво ХАМАС у Катарі та закликів президента США Дональда Трампа до Європи запровадити тарифи на покупців російської нафти.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $0,35, або на 0,53%, до $66,74 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на $0,36, або на 0,57%, до $62,99 за барель.

Ціни зросли на 0,6% під час попередньої торговельної сесії після того, як Ізраїль заявив про атаку на керівництво ХАМАС у Досі. Прем'єр-міністр Катару зазначив, що це загрожує зірвати мирні переговори між ХАМАС та Ізраїлем.

Реакція нафтового ринку була відносно обмеженою через загальну слабкість ринку. Обидва бенчмарки зросли майже на 2% невдовзі після атаки, але потім відступили після того, як США повідомили Досі, що подібне більше не повториться на її території.

«Помірна реакція цін на нафту на ці новини, а також скептицизм щодо заяв президента США Трампа про можливе посилення санкцій щодо російської нафти… залишають нафту вразливою до зниження цін», — зазначив у своїй замітці ринковий аналітик IG Тоні Сійкамор.

За даними джерел, Трамп закликав Європейський Союз запровадити 100% тарифи на Китай та Індію як стратегію тиску на президента росії ролодимира путіна.

Китай та Індія є основними покупцями російської нафти, що допомогло підтримувати російську казну з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, незважаючи на сильний санкційний тиск з боку США.

«Розширення вторинних тарифів на інших великих покупців, таких як Китай, може порушити експорт російської сирої нафти та посилити глобальну пропозицію, що є бичачим сигналом для цін на нафту», — написали аналітики LSEG.

Трейдери очікують, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки на своєму засіданні наступного тижня, що стимулюватиме економічну активність та попит на нафту.

Але фундаментальні показники залишаються слабкими. Управління енергетичної інформації США застерегло, що світові ціни на нафту будуть під значним тиском у найближчі місяці через зростання запасів, оскільки ОПЕК+ збільшує видобуток.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
zephyr
zephyr
10 вересня 2025, 12:17
#
Вишенка на тортик: с аэродрома в Дохе, взлетел дозаправщик, который заправил истребитель, нанёсший удар по цели. Прямо збс.
+
0
financialGenius
financialGenius
10 вересня 2025, 13:52
#
Наш сосед спасибо только скажет …
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами