Ціни на нафту зросли у середу, 10 вересня, після атаки Ізраїлю на керівництво ХАМАС у Катарі та закликів президента США Дональда Трампа до Європи запровадити тарифи на покупців російської нафти. Однак слабкий ринковий прогноз обмежив зростання, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $0,35, або на 0,53%, до $66,74 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на $0,36, або на 0,57%, до $62,99 за барель.

Ціни зросли на 0,6% під час попередньої торговельної сесії після того, як Ізраїль заявив про атаку на керівництво ХАМАС у Досі. Прем'єр-міністр Катару зазначив, що це загрожує зірвати мирні переговори між ХАМАС та Ізраїлем.

Реакція нафтового ринку була відносно обмеженою через загальну слабкість ринку. Обидва бенчмарки зросли майже на 2% невдовзі після атаки, але потім відступили після того, як США повідомили Досі, що подібне більше не повториться на її території.

«Помірна реакція цін на нафту на ці новини, а також скептицизм щодо заяв президента США Трампа про можливе посилення санкцій щодо російської нафти… залишають нафту вразливою до зниження цін», — зазначив у своїй замітці ринковий аналітик IG Тоні Сійкамор.

За даними джерел, Трамп закликав Європейський Союз запровадити 100% тарифи на Китай та Індію як стратегію тиску на президента росії ролодимира путіна.

Китай та Індія є основними покупцями російської нафти, що допомогло підтримувати російську казну з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, незважаючи на сильний санкційний тиск з боку США.

«Розширення вторинних тарифів на інших великих покупців, таких як Китай, може порушити експорт російської сирої нафти та посилити глобальну пропозицію, що є бичачим сигналом для цін на нафту», — написали аналітики LSEG.

Трейдери очікують, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки на своєму засіданні наступного тижня, що стимулюватиме економічну активність та попит на нафту.

Але фундаментальні показники залишаються слабкими. Управління енергетичної інформації США застерегло, що світові ціни на нафту будуть під значним тиском у найближчі місяці через зростання запасів, оскільки ОПЕК+ збільшує видобуток.