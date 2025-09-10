Мінфін залучив понад 11 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 9 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 11,33 млрд грн в еквіваленті, що на 6,09 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,24 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,54 млрд грн під 16,35% з погашенням 14 жовтня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);

157,61 млн грн під 17,09% з погашенням 10 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);

604,58 млн грн під 17,80% з погашенням 27 вересня 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%);

5,13 млрд грн під 14,94% з погашенням 27 червня 2026 року.

В іноземній валюті:

80,71 млн євро під 3,19% з погашенням 25 лютого 2027 року (первинне розміщення).

У вересні Мінфін уже мобілізував понад 16,5 млрд грн в еквіваленті. З початку 2025 року — 372,4 млрд грн, а від початку повномасштабної війни — понад 1,8 трлн грн.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.