6 травня 2026, 10:02

Токіо залишив позаду Дубай і Манілу за темпами подорожчання преміум-житла. Де ціни зросли найбільше

У 2025 році ціни на елітне житло в Токіо зросли майже на 60%, що значно випереджає інші світові ринки. У всьому світі зростання варіювалося від сильного двозначного зростання в таких містах, як Дубай та Маніла, до більш скромного зростання в інших місцях, пише Visualcapitalist.

Міста з найбільшим зростанням цін на житло

Токіо домінує у списку найшвидше зростаючих цін на елітне житло у 2025 році. Ринок новозбудованих квартир стимулював зростання, якому сприяли обмежена пропозиція, низькі процентні ставки та високий попит з боку покупців з Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Дубай, друге за величиною місто у списку, продемонстрував зростання цін трохи більше ніж на 25%. Місто пропонує низькоподаткову альтернативу для заможних людей і розташоване в Об'єднаних Арабських Еміратах, головних ділових та фінансових воротах на Близькому Сході.

Примітно, що Дубай утримує рекорд з продажу супер-преміум-житла, де у 2025 році було продано 500 будинків за понад 10 мільйонів доларів.

Як елітна нерухомість працювала в різних регіонах

У регіональному розрізі міста Азіатсько-Тихоокеанського регіону домінують у рейтингу цін на елітне житло, складаючи п'ять із 10 найкращих міст. Зокрема, два міста в Індії потрапили до рейтингу завдяки сильним економічним показникам, які швидко створюють внутрішнє багатство.

Далі йде Європа, де два міста потрапили до першої десятки. Мерібель, гірськолижний курорт у Франції, спостерігає значний попит, оскільки покупці шукають місця для сімейного відпочинку для кількох поколінь.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
