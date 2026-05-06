6 травня 2026, 9:24

Золота поменшало: чому центробанки знизили резерви в березні 2026 року

Золоті резерви світових центральних банків у березні 2026 року скоротилися на 30 тонн, випливає зі звіту Всесвітньої ради із золота (WGC).

Золоті резерви світових центральних банків у березні 2026 року скоротилися на 30 тонн, випливає зі звіту Всесвітньої ради із золота (WGC).

Хто продавав золото

Центробанк Туреччини став найбільшим продавцем золота із великим відривом (60 тонн). Наприкінці березня Bloomberg повідомляв, що країна продала 60 тонн дорогоцінного металу для підтримки ліри. Дані Державного нафтового фонду Азербайджану за перший квартал року показали чистий продаж обсягом 22 тонн.

Хто купував золото

Найбільшим покупцем дорогоцінного металу у березні став Національний банк Польщі, який закупив 11 тонн.

У 2025 році Польща була одним із найбільших покупців золота серед світових центробанків. Країна завершила минулий рік із запасами близько 550 тонн. У лютому 2026 року Польща також стала лідером із закупівлі дорогоцінного металу, придбавши 20 тонн золота. У січні глава центробанку країни Адам Глапінський поставив за мету збільшити золоті резерви країни до 700 тонн.

За центробанком Польщі слідують регулятор Узбекистану (+9 тонн) та Казахстану (+6 тонн). Народний банк Китаю продовжив купувати золото 17-й місяць поспіль та збільшив обсяг закупівель у березні на 5 тонн. Гватемала та Чехія придбали по 2 тонни золота кожна.

Роман Мирончук
