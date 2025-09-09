В Україні продають індійський дизель: чи фінансуємо ми тим росію

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 вересня 2025, 18:10

В Україні продають індійський дизель: чи фінансуємо ми тим росію

Несеться зрада про постачання індійського дизпального. Як почитаєш, то ледве не потопаємо у ньому. Насправді ж його 10% ринку. Певний сплеск (до 14%) був у липні і навіть Міноборони отримало якусь партію. В чому причина закупівлі пального в Індії та чи може Україна цього уникнути, розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн

Несеться зрада про постачання індійського дизпального.

Чому купуємо індійське пальне?

Тому що в червні нам розбили остаточно Кременчуцький НПЗ! Чи ви думали що тільки наші бійці вміють бити по рашнзаводам? От тільки ми бʼємо дронами, а Укртатнафта прийняла десятки крилатих та балістичних ракет (про кількість дронів навіть говорити не буду).

Тому і побіг ринок скуповувати те, що було. А була якраз Індія. Не ми її веземо, везуть міжнародні трейдери у Туреччину і Румунію, ми ж купуємо вже те, що є.

Але з Міноборони окрема історія. Я колись писав, що Державний оператор тилу попри всі свої розповіді про реформи, пальне купує за радянськими стандартами. Зокрема одна з вимог до дизелю — температура спалаху 62 градуси. Для довідки, в Європі цей показник взагалі не нормується, а зазвичай складає 55 градусів. Ні на шо це не впливає, просто рудимент, але ніхто його прибрати не може вже купу років. По факту ж ця смішна дрібниця звужує конкуренцію до мінімуму, що відповідно створює ризик і по ціни, і по можливостям постачання.

62 градуси робить для нас польський Орлен, який завантажений українськими замовленнями по горло (і дуже гідно їх і виконує попри купу приколів нашого МО).

Робив такий дизель і Кременчуг. І треба ж такому трапитись, що коли нам розбили завод, взяти «радянське» пальне стало нема де.

І тут зʼявляється Індія з потрібною характеристикою! Навіть більше 62, все як любить МО і ДОТ! Це ж потрібно для корабельного пального, у нас же купа кораблів!

Питання регулювання

Якщо ж глобально, то саме держава має визначитись, що ми робимо зі стрьомними напрямками імпорту пального. Індія, Словаччина, Угорщина, Туреччина — це все країни, які імпортують російську сировину і нафтопродукти. А той же час вони імпортують і з інших напрямків і всі сертифікати на дизель при імпорті в Україну мають окрему примітку «Вироблено не з російської нафти». Розуміємо, але як є.

Ми є невідʼємною частиною європейського енергетичного ринку і купуємо те, що й Європа. Купляти інше ми не можемо, бо не маємо власних морських портів.

Пробували ми санкціонувати Туреччину. Ринок автоматично побіг в Грецію, де нам некисло задрали цінник. Причому для решти покупців ціна менша. Нічого особистого, як то кажуть. Проте Греція тепер один із лідерів у постачанні. А з Туреччини залишився тільки один завод Сокару. Який переробляє російську нафту…

З 2026 року Євросоюз вводить ембарго на пальне, зроблене з російської нафти. Досі невідомо, як це будуть визначати, адже роздивитись у мікроскоп кремлівську молекулу неможливо. Цікаво буде на те подивитись, який знайдуть спосіб фільтрувати.

У будь-якому разі, санкції працюють, бо не від хорошого життя поїхала та нафта та пальне у Китай, Індію, за 15000 км до Бразиліі, саудів тощо. Все це свято логіста за рахунок окупанта.

Для посилення тиску Заходу треба переходити від слів до справ — почати контролювати виконання власних санкцій, а не погрожувати новими, які без контролю знов не запрацюють. Треба фізично гальмувати «тіньовий» флот, що ходить по європейським морям без страхування, техоглядів тощо.

Читайте також: ОПЕК+ продовжить збільшувати видобуток нафти для відновлення частки ринку

Ми настільки малі в плані споживання, що від нас мало що глобально залежить. Але ми вже стали драйвером таких змін планетарного масштабу, які навіть важко було уявити. Тому, як то кажуть, крок за кроком!

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає vt313 и 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами