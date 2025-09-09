Гетманцев: схеми в гральному бізнесі коштують бюджету понад 20 мільярдів щороку

За останні півтора року державний бюджет втратив понад 30 млрд гривень через схему ухилення від оподаткування виграшів у сфері азартних ігор. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками засідання ТСК з питань ухилення від оподаткування в гральному бізнесі.

Він навів приклад: один з учасників ринку, що має 7% доходу галузі, офіційно сплачує 42% податків з виграшів, тоді як найбільший оператор з 36,2% ринку платить всього 0,03% від загальної суми виграшів.

Як працює схема

Гетманцев пояснив, що схема працює так: контори оприбутковують всі ставки через програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО) та виплачують виграші, але при донарахуванні податку йдуть до суду, де оскаржують донарахування, аргументуючи, що податкова не може довести, що це були саме виграші, а не повернення депозитів. Суд скасовує рішення податкової, хоч і повернення депозитів також не звільняються від оподаткування.

Проблема полягає в тому, що Державна податкова служба не має ефективної системи онлайн-моніторингу ставок та виграшів, яка дозволила б підтвердити свою позицію у суді.

«Коло замкнулося. Вічний двигун працює на кишені шахраїв! А ми з вами маємо погодитись з тим, що 95%+ виграшів — це не виграші, а повернення депозитів», — зазначив Гетманцев.

За його словами, тільки у 2024 році через цю схему держава втратила 20,1 млрд грн податків, а цього року вже 10,2 млрд грн.