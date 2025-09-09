«Укрпошта» не відмовляється від ідеї створення власного банку — Смілянський

Запуск банку фінансової інклюзії залишається пріоритетною ціллю для національного поштового оператора АТ «Укрпошта». Про це заявив її генеральний директор Ігор Смілянський, коментуючи результати компанії на Всесвітньому поштовому конгресі в Дубаї.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами Ігоря Смілянського, «Укрпошта» значно покращила більшість показників своєї роботи, однак сильно відстає за показником відповідності бізнес-моделі (21 зі 100 балів).

«А все тому, що ми ще не запустили банк фінансової інклюзії — і саме через це відстаємо від 87 пошт світу, які вже це зробили. Це не мої слова — це висновки фахівців ВПС (Всесвітньої поштової спілки)», — зазначив Смілянський.

Як приклад він навів Пошту Індії, банк якої має 121 мільйон клієнтів, та Пошту Італії, що володіє до 80% усіх депозитів у країні.

Ця заява є відповіддю на позицію Національного банку, який у серпні заявив про брак капіталу в «Укрпошти» для створення банку.