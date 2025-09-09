Два світові гіганти з виробництва міді створять один із найбільших холдингів галузі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 вересня 2025, 16:09

Два світові гіганти з виробництва міді створять один із найбільших холдингів галузі

Британська компанія Anglo American та канадська Teck Resources домовилися про рівноправне злиття, яке створить гіганта гірничодобувної галузі — компанію Anglo Teck із капіталізацією $53 млрд, повідомили в пресслужбі Anglo American.

Британська компанія Anglo American та канадська Teck Resources домовилися про рівноправне злиття, яке створить гіганта гірничодобувної галузі — компанію Anglo Teck із капіталізацією $53 млрд, повідомили в пресслужбі Anglo American.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниНовий холдинг увійде до п’ятірки найбільших світових виробників міді.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Новий холдинг увійде до п’ятірки найбільших світових виробників міді. Понад 70% бізнесу зосереджено на цьому металі, що є критично важливим для електромобілів, відновлюваної енергетики та цифрових технологій. Крім того, Anglo Teck матиме потужні позиції у видобутку високоякісної залізної руди та цинку.

Портфель компанії налічує шість провідних мідних шахт у Чилі, Перу та Канаді, а також один із найбільших цинкових рудників у США. Холдинг продовжить розвиток великих проєктів у Канаді, Чилі, Перу, Мексиці, США та Фінляндії. Штаб-квартира розташовуватиметься у Ванкувері, з офісами в Лондоні та Йоганнесбурзі.

Очікується, що об'єднання принесе щорічну економію близько $800 млн. З 2030 року завдяки інтеграції сусідніх родовищ Collahuasi та Quebrada Blanca прогнозується додатковий щорічний прибуток у розмірі $1,4 млрд і збільшення видобутку міді приблизно на 175 000 тонн.

Перед завершенням угоди акціонери Anglo American отримають спеціальні дивіденди на суму $4,5 млрд (приблизно $4,19 на акцію). Власниками акцій Anglo Teck стануть акціонери Anglo American із часткою близько 62,4%, а акціонери Teck — 37,6%.

Акції Anglo Teck планують розмістити на Лондонській, Йоганнесбурзькій, Торонтській та Нью-Йоркській біржах. Керівництво компанії сформують представники обох сторін: генеральним директором стане Дункан Ванблад (Anglo American), його заступником — Джонатан Прайс (Teck).

Угода знаходиться на стадії регуляторних погоджень і, за прогнозами, має завершитись протягом 12−18 місяців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами