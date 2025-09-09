Два світові гіганти з виробництва міді створять один із найбільших холдингів галузі

Британська компанія Anglo American та канадська Teck Resources домовилися про рівноправне злиття, яке створить гіганта гірничодобувної галузі — компанію Anglo Teck із капіталізацією $53 млрд, повідомили в пресслужбі Anglo American.

Новий холдинг увійде до п’ятірки найбільших світових виробників міді. Понад 70% бізнесу зосереджено на цьому металі, що є критично важливим для електромобілів, відновлюваної енергетики та цифрових технологій. Крім того, Anglo Teck матиме потужні позиції у видобутку високоякісної залізної руди та цинку.

Портфель компанії налічує шість провідних мідних шахт у Чилі, Перу та Канаді, а також один із найбільших цинкових рудників у США. Холдинг продовжить розвиток великих проєктів у Канаді, Чилі, Перу, Мексиці, США та Фінляндії. Штаб-квартира розташовуватиметься у Ванкувері, з офісами в Лондоні та Йоганнесбурзі.

Очікується, що об'єднання принесе щорічну економію близько $800 млн. З 2030 року завдяки інтеграції сусідніх родовищ Collahuasi та Quebrada Blanca прогнозується додатковий щорічний прибуток у розмірі $1,4 млрд і збільшення видобутку міді приблизно на 175 000 тонн.

Перед завершенням угоди акціонери Anglo American отримають спеціальні дивіденди на суму $4,5 млрд (приблизно $4,19 на акцію). Власниками акцій Anglo Teck стануть акціонери Anglo American із часткою близько 62,4%, а акціонери Teck — 37,6%.

Акції Anglo Teck планують розмістити на Лондонській, Йоганнесбурзькій, Торонтській та Нью-Йоркській біржах. Керівництво компанії сформують представники обох сторін: генеральним директором стане Дункан Ванблад (Anglo American), його заступником — Джонатан Прайс (Teck).

Угода знаходиться на стадії регуляторних погоджень і, за прогнозами, має завершитись протягом 12−18 місяців.