НБУ зміцнив курс гривні до долара та євро

Національний банк встановив нові курси гривні до інших валют на середу, 10 вересня. Згідно з даними на сайті регулятора, долар та євро подешевшали.

На середу НБУ встановив такий курс долара: 41,1237грн. Це на 13 копійок менше, ніж у вівторок (41,2497).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 48,2916, що на 9 копійок менше, ніж у вівторок (48,3818).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на середу встановив такий курс польського злотого: 11,3489 (у вівторок курс був 11,3874).

