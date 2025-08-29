Компанія Ford Motor відкликає близько 500 000 автомобілів у США через можливий витік гальмівної рідини. Про це повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA), передає Reuters.
29 серпня 2025, 9:35
Ford відкликає майже 500 тисяч авто у США через можливий витік гальмівної рідини
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Згідно зі звітом, пошкоджений шланг у гальмівній системі може спричинити витік, що призводить до збільшення гальмівного шляху та підвищує ризик аварії. Наразі Ford не отримував повідомлень про аварії чи травми, пов'язані з цією проблемою.
Які моделі відкликають
Відкликання стосується таких моделей:
- Ford Edge (моделі 2015−2018 років);
- Lincoln MKX (моделі 2016−2018 років).
За оцінками NHTSA, лише 1% відкликаних автомобілів мають цей дефект.
Крім того, компанія окремо відкликає понад 213 000 автомобілів через несправності задніх ліхтарів та ще 100 900 — через ризик розриву подушки безпеки під час її спрацювання.
Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»
🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції
⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі