Ford відкликає майже 500 тисяч авто у США через можливий витік гальмівної рідини

Компанія Ford Motor відкликає близько 500 000 автомобілів у США через можливий витік гальмівної рідини. Про це повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA), передає Reuters.

Згідно зі звітом, пошкоджений шланг у гальмівній системі може спричинити витік, що призводить до збільшення гальмівного шляху та підвищує ризик аварії. Наразі Ford не отримував повідомлень про аварії чи травми, пов'язані з цією проблемою.

Які моделі відкликають

Відкликання стосується таких моделей:

Ford Edge (моделі 2015−2018 років);

Lincoln MKX (моделі 2016−2018 років).

За оцінками NHTSA, лише 1% відкликаних автомобілів мають цей дефект.

Крім того, компанія окремо відкликає понад 213 000 автомобілів через несправності задніх ліхтарів та ще 100 900 — через ризик розриву подушки безпеки під час її спрацювання.

