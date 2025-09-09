Європейські акції зростають на тлі новин про злиття, ігноруючи політичну кризу у Франції

Європейські фондові ринки у вівторок, 9 вересня, досягли тижневого максимуму. Головним драйвером зростання стала хвиля новин про великі угоди зі злиття та поглинання (M&A), яка переважила занепокоєння інвесторів щодо політичної невизначеності у Франції після відставки прем'єр-міністра. Про це пише Reuters.

Хвиля M&A підтримує ринок

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,08%, а лідером зростання став сектор сировинних ресурсів (+1,5%).

Акції гірничодобувної компанії Anglo American підскочили на 6,8% після оголошення про злиття з канадською Teck Resources в угоді на $50 мільярдів.

В Італії акції банку Monte dei Paschi di Siena зросли на 4,1% на новинах про успішну спробу поглинання банку Mediobanca.

Водночас акції швейцарського фармгіганта Novartis впали на 0,6% після оголошення про придбання американської біофармацевтичної компанії Tourmaline Bio за $1,4 мільярда.

Акції шведської оборонної компанії Saab впали на 4,7% після того, як банк Barclays присвоїв їм рейтинг «нижче ринку».

Політична невизначеність у Франції

Французький індекс CAC 40 зріс на 0,3%, проте нервозність інвесторів була помітною на ринку облігацій. Спред (різниця в дохідності) між французькими та німецькими 10-річними держоблігаціями зріс, що свідчить про вищий ризик, який інвестори закладають у французькі активи.

Невизначеність пов'язана з тим, що після відставки прем'єр-міністра Франсуа Байру, президент Еммануель Макрон має обрати вже п'ятого очільника уряду за два роки. Інвестори також очікують на перегляд кредитних рейтингів Франції на тлі проблем з дефіцитом бюджету.

Надалі увага ринків буде прикута до засідання Європейського центрального банку та даних по інфляції у США.