Європа може уникнути боргової «смертельної спіралі», а США — ні: прогноз експерта

Європа має шанси у 2026 році розірвати коло зростання дохідності державних облігацій завдяки розумній фіскальній політиці, тоді як США, схоже, не мають наміру скорочувати свої дефіцити, що створює для них довгострокові ризики. Таку думку висловив інвестиційний стратег Panmure Liberum Йоахім Клемент, пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що таке «смертельна спіраль» дохідності?

Останніми роками дохідність довгострокових державних облігацій по обидва боки Атлантики стабільно зростає. Минулого тижня дохідність 30-річних казначейських облігацій США сягнула 4,99%, а британських — 5,69%, що є максимумом з 1998 року.

Це викликає побоювання щодо так званої «смертельної спіралі»:

Уряди мають великі дефіцити бюджету і змушені багато позичати.

Високий борг та дефіцит змушують інвесторів вимагати вищу дохідність за облігаціями (премію за ризик).

Висока дохідність робить обслуговування боргу ще дорожчим, що змушує уряд позичати ще більше.

Це знижує інвестиції, сповільнює економічне зростання, зменшує податкові надходження і ще більше збільшує дефіцит, запускаючи нове коло.

Чому Європа може вирватися з цього кола

На думку експерта, хоча зараз європейські ринки облігацій перебувають під тиском, є підстави вважати, що у 2026 році ця спіраль буде розірвана. Це пов'язано з тим, що заплановані в Європі інвестиції в інфраструктуру та оборону мають високий фіскальний мультиплікатор — тобто, вони генерують більше економічного зростання, ніж їхня вартість. Це зростання ВВП, у поєднанні з можливим підвищенням податків, має скоротити дефіцити бюджету і заспокоїти ринки облігацій.

Американська «винятковість» у дефіцитах

На відміну від Європи, США, схоже, не мають наміру скорочувати свої дефіцити, які залишаються на рівні 6,5% ВВП. Це, на думку стратега, створюватиме надлишок пропозиції держоблігацій та штовхатиме їхню дохідність вгору.

«Якщо довгострокова дохідність облігацій продовжить зростати, це зробить фінансування капітальних витрат дорожчим для бізнесу, включно з величезними проєктними інвестиціями в штучний інтелект. А якщо деякі інвестиції в ШІ будуть скорочені, як ми побачимо те захмарне зростання корпоративних прибутків, яке інвестори вже закладають у ціни?» — зазначає Клемент.

На його думку, розбіжність у фіскальній політиці між США та Європою може призвести до того, що європейські акції зростання стануть більш привабливими, ніж американські.