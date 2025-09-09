Європа може уникнути боргової «смертельної спіралі», а США — ні: прогноз експерта

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 вересня 2025, 13:56

Європа може уникнути боргової «смертельної спіралі», а США — ні: прогноз експерта

Європа має шанси у 2026 році розірвати коло зростання дохідності державних облігацій завдяки розумній фіскальній політиці, тоді як США, схоже, не мають наміру скорочувати свої дефіцити, що створює для них довгострокові ризики. Таку думку висловив інвестиційний стратег Panmure Liberum Йоахім Клемент, пише Reuters.

Європа має шанси у 2026 році розірвати коло зростання дохідності державних облігацій завдяки розумній фіскальній політиці, тоді як США, схоже, не мають наміру скорочувати свої дефіцити, що створює для них довгострокові ризики.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що таке «смертельна спіраль» дохідності?

Останніми роками дохідність довгострокових державних облігацій по обидва боки Атлантики стабільно зростає. Минулого тижня дохідність 30-річних казначейських облігацій США сягнула 4,99%, а британських — 5,69%, що є максимумом з 1998 року.

Це викликає побоювання щодо так званої «смертельної спіралі»:

  • Уряди мають великі дефіцити бюджету і змушені багато позичати.
  • Високий борг та дефіцит змушують інвесторів вимагати вищу дохідність за облігаціями (премію за ризик).
  • Висока дохідність робить обслуговування боргу ще дорожчим, що змушує уряд позичати ще більше.

Це знижує інвестиції, сповільнює економічне зростання, зменшує податкові надходження і ще більше збільшує дефіцит, запускаючи нове коло.

Чому Європа може вирватися з цього кола

На думку експерта, хоча зараз європейські ринки облігацій перебувають під тиском, є підстави вважати, що у 2026 році ця спіраль буде розірвана. Це пов'язано з тим, що заплановані в Європі інвестиції в інфраструктуру та оборону мають високий фіскальний мультиплікатор — тобто, вони генерують більше економічного зростання, ніж їхня вартість. Це зростання ВВП, у поєднанні з можливим підвищенням податків, має скоротити дефіцити бюджету і заспокоїти ринки облігацій.

Американська «винятковість» у дефіцитах

На відміну від Європи, США, схоже, не мають наміру скорочувати свої дефіцити, які залишаються на рівні 6,5% ВВП. Це, на думку стратега, створюватиме надлишок пропозиції держоблігацій та штовхатиме їхню дохідність вгору.

«Якщо довгострокова дохідність облігацій продовжить зростати, це зробить фінансування капітальних витрат дорожчим для бізнесу, включно з величезними проєктними інвестиціями в штучний інтелект. А якщо деякі інвестиції в ШІ будуть скорочені, як ми побачимо те захмарне зростання корпоративних прибутків, яке інвестори вже закладають у ціни?» — зазначає Клемент.

На його думку, розбіжність у фіскальній політиці між США та Європою може призвести до того, що європейські акції зростання стануть більш привабливими, ніж американські.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами