До 2032 року кожне друге продане авто в Європі буде електричним — EY

До 2032 року електромобілі складатимуть понад 50% продажів нових легкових автомобілів у Європі. При цьому після 2030 року обсяги продажів електромобілів перевищать продажі гібридних моделей. Про це йдеться у звіті EY від 8 вересня, повідомляє enkorr.

Хоча європейські автовиробники повільніше запускають доступні електромобілі, до 2050 року акумуляторні електромобілі (BEV) майже повністю замінять інші автомобілі на ринку. Сприяти цьому будуть державні цільові показники, відновлення попиту та більш доступні моделі, незважаючи на пом’якшення штрафів за викиди до 2027 року.

Цього тижня на виставці IAA Mobility у Мюнхені європейські виробники представлять нові електромобілі, змагаючись із китайськими брендами. Водночас галузь стикається з викликами, включно з конкуренцією з боку Китаю на внутрішньому ринку та зростанням мит у США.

У США зростання продажів електромобілів очікується до закінчення дії податкових пільг, після чого ймовірне тривале уповільнення. У глобальному масштабі, враховуючи Європу, США та Китай, EY прогнозує уповільнення зростання продажів легкових авто до 2,2% у 2025 році (проти 8% у 2023 році) та менш ніж 2% щорічно до 2030 року.

Звіт також підкреслює ризики через торговельну напруженість, дефіцит рідкісноземельних елементів і поступове скасування податкових кредитів у США, що може ускладнити ланцюги постачання й вплинути на доступність електромобілів.

