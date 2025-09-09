Криптофонди втратили понад $350 млн, Казахстан створює держфонд для крипти: що нового

Сальвадор придбав 21 біткоїн на річницю біткоїн-закону

На честь четвертої річниці біткоїн-закону, президент Сальвадору Найіб Букеле оголосив про придбання 21 BTC.

«Купуємо 21 біткоїн у День біткоїна», — написав він у соцмережі Х.

Завдяки цій покупці, загальний обсяг біткоїнів на балансі країни перевищив 6300 BTC, що, за даними Національного біткоїн-офісу, оцінюється у понад $700 млн.

Сальвадор визнав біткоїн офіційним платіжним засобом у вересні 2021 року і з того часу регулярно поповнює свої запаси криптовалюти. Лише за останні 30 днів резерви першої криптовалюти країни зросли на 50 BTC.

В популярних пакетах JavaScript виявили загрозу для криптогаманців

У популярних пакетах JavaScript виявили загрозу для криптогаманців. Зловмисники скомпрометували акаунт відомого розробника на платформі NPM і вбудували шкідливий код у його пакети.

Про це повідомив технічний директор Ledger Шарль Гійоме. За його словами, уражені пакети завантажили вже понад мільярд разів, що створює загрозу для всієї екосистеми JavaScript.

Розробник, чий акаунт був зламаний, Джош Джунон, пояснив, що став жертвою фішингу. Після того, як він перейшов за посиланням з електронного листа, що імітував службу підтримки NPM, хакери отримали доступ до його популярних пакетів, зокрема Chalk.

Шкідливий код шукав криптовалютні гаманці та намагався викрасти кошти, змінюючи адресу отримувача безпосередньо перед підтвердженням транзакції. Під загрозою опинилися користувачі програмних гаманців, оскільки власники апаратних пристроїв, які підтверджують кожну транзакцію, захищені значно краще.

Експерти закликають користувачів уважно перевіряти кожен символ адреси отримувача в застосунку або на екрані апаратного гаманця перед підтвердженням транзакції.

Криптофонди втратили понад $350 мільйонів

З 29 серпня по 6 вересня з криптофондів вивели $352 млн, незважаючи на сприятливі для ринку новини щодо економіки США. За даними звіту CoinShares, це свідчить про зниження інтересу інвесторів, адже обсяги торгів скоротилися на 27%.

Найбільший відтік — $912 млн — зафіксовано у фондах, орієнтованих на Ethereum. Проте аналітики вважають, що це не свідчить про втрату довіри, а є звичайною фіксацією прибутку інституційними інвесторами після значних надходжень у серпні.

Водночас, інвестиційні продукти на базі Bitcoin залучили $524 млн. Структури, що працюють з XRP та Solana, демонструють позитивну динаміку вже 21 тиждень поспіль, залучивши $1,22 млрд та $1,16 млрд відповідно.

Серед регіонів лідером за притоком стала Німеччина ($85,1 млн), тоді як США зафіксували найбільший відтік ($440 млн).

Казахстан створює державний фонд для криптовалют

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив створити державний фонд цифрових активів на базі Інвестиційної корпорації Національного банку. Основна мета фонду — формування стратегічного крипторезерву, в якому будуть зберігатися «найбільш поширені та надійні криптовалюти».

Крім того, Токаєв анонсував нову інвестиційну програму обсягом $1 млрд для стимулювання економіки країни.

Президент також зазначив, що цифровий тенге, який вже використовується в деяких проєктах, тепер планується застосовувати ширше — у бюджетах республіканського та місцевого рівнів, а також у держхолдингах.