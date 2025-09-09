Кабмін продовжив програму пільгових кредитів для аграріїв

Кабінет Міністрів України продовжив дію пільгових умов кредитування для аграріїв у рамках програми «Доступні кредити 5−7−9%». Відтепер сільськогосподарські підприємства можуть пролонгувати кредити, отримані у 2022−2025 роках, до кінця березня 2027 року. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За її словами, цей крок допоможе аграріям уникнути ризику дефолту, продовжити роботу в умовах війни та забезпечити продовольчу безпеку країни.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українські підприємці з початку 2025 року залучили 18 тис. пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» на загальну суму понад 54 млрд грн.