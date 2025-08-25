З початку року бізнес залучив понад 54 млрд грн пільгових кредитів за програмою «5-7-9%»

Українські підприємці з початку 2025 року залучили 18 тис. пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» на загальну суму понад 54 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство економіки .

Скільки отримано

«З початку 2025 року бізнес залучив 18 тис. пільгових кредитів на загальну суму понад 54 млрд грн. З них минулого тижня — 463 кредити на суму понад 1 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Основними отримувачами кредитів стали підприємства переробної промисловості, агросектору та сфери гуртової і роздрібної торгівлі.

За напрямами кредитування найбільші суми спрямовано на: розвиток переробної промисловості — 15,3 млрд грн; інвестиційні кредити — 14,2 млрд грн; кредитування у зоні високого воєнного ризику — 12,9 млрд грн.

Загалом від запуску програми у лютому 2020 року бізнес залучив 122,5 тис. кредитів на суму близько 420 млрд грн, з них понад 87,6 тис. кредитів на суму понад 330 млрд грн — з початку воєнного стану.

Найактивніші регіони за обсягами кредитування

Найактивнішими регіонами за обсягами кредитування від старту програми залишаються Київ, Львівська, Дніпропетровська, Київська та Харківська області.