Історичний момент: турецька ліра вперше стала дешевшою за гривню

Офіційний курс турецької ліри вперше в історії впав нижче курсу української гривні у понеділок, 8 вересня. За даними Національного банку України, одна турецька ліра тепер коштує 0,9991 грн, повідомляє Ліга. Ця подія є наслідком багаторічної економічної кризи в Туреччині та відносної стабільності гривні.

Десятирічне падіння

Цей курсовий перетин є особливо показовим, якщо поглянути на історичну динаміку. Ще десять років тому, у 2015 році, за одну турецьку ліру давали 10−12 гривень.

Сучасну турецьку ліру було введено в обіг у 2005 році після деномінації, коли один мільйон старих лір обміняли на одну нову.

Причини обвалу

Тривале падіння турецької валюти було спричинене неортодоксальною економічною політикою президента Реджепа Тайїпа Ердогана, який роками вимагав від центробанку знижувати процентні ставки навіть на тлі стрімкого зростання інфляції.

Лише після його переобрання у травні 2023 року турецька влада змінила курс і повернулася до класичної жорсткої монетарної політики. Однак це призвело до подальшого контрольованого ослаблення курсу ліри, який наразі становить близько 41,2 ліри за долар США.