Податкова відкрила 20 офісів консультантів для допомоги бізнесу та громадянам

Державна податкова служба України відкрила 20 Офісів податкових консультантів у більшості областей країни. Нові офіси мають на меті надавати консультації бізнесу та громадянам, допомагаючи розібратися у складних податкових питаннях та запобігти помилкам. Про це у понеділок, 8 вересня, повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

«Мережа пунктів турботи»

За її словами, ідея створення таких офісів виникла після успіху консультаційних центрів з питань ризиків, які допомагали бізнесу з розблокуванням податкових накладних.

«Офіс податкових консультантів — це не чергові кабінети чи вивіски. Це мережа пунктів турботи — де підприємець, ФОП чи громадянин може отримати пораду, що зекономить йому час, гроші й нерви. Головне — це спілкування віч-на-віч», — заявила вона.

Загалом до роботи в офісах залучено майже 1,5 тисячі податківців, які надаватимуть консультації з широкого спектра питань: від оподаткування та електронних сервісів до податкових спорів та контролю за підакцизними товарами.

Географія та очікування

Офіси відкрилися одночасно у 20-ти регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та прифронтових областей, де їх планують відкрити, щойно дозволить безпекова ситуація.

У ДПС очікують, що нова ініціатива призведе до підвищення податкової грамотності, зменшення кількості штрафів та зростання добровільної сплати податків.

«А головне — зростання довіри до податкової. Бо лише реальна співпраця влади та бізнесу дає результат», — наголосила Карнаух.

Адреси Офісів: https://tax.gov.ua/others/kontakti/ofis-podatkovih-konsultantiv