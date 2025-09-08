Токен Worldcoin зріс на 50% за тиждень на тлі новин про інституційні інвестиції та розширення

Токен WLD проєкту Worldcoin продемонстрував стрімке зростання, додавши 25% за останні години та майже 50% за тиждень. Позитивна динаміка пов'язана зі зростанням кількості користувачів, приєднанням нового інженерного партнера та планами американської публічної компанії створити корпоративну скарбницю в токенах WLD. Про це пише CoinDesk.

Інституційна підтримка та нові партнери

У понеділок, 8 вересня, компанія Eightco Holdings оголосила про приватне розміщення акцій на суму $250 мільйонів. Залучені кошти будуть спрямовані на придбання токенів WLD, які стануть основним резервним активом компанії. Раунд очолив фонд MOZAYYX за участю World Foundation, Pantera,Kraken та інших. Після завершення угоди тікер компанії на Nasdaq буде змінено на «ORBS».

Крім того, минулого тижня до мережі Worldcoin приєднався новий академічний партнер — Університет інженерії та технологій у Перу. Він долучиться до системи анонімних багатосторонніх обчислень, що підвищує децентралізацію та надійність архітектури верифікації проєкту.

Зростання мережі

Ці новини відбуваються на тлі значного зростання активності в мережі. За останній тиждень верифікацію за допомогою сканування сітківки ока пройшли понад 530 000 нових користувачів, що є найвищим показником за останні тижні. Загальна кількість верифікованих користувачів перевищила 33,5 мільйона.

Активність у гаманцях також встановила рекорди: за той самий період було оброблено 31,6 мільйона транзакцій.