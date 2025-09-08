Долар та євро подешевшали під час міжбанківських торгів у понеділок, 8 вересня. Про це свідчать дані «Мінфіну».
8 вересня 2025, 17:32
Курс валют: долар та євро подешевшали на міжбанку у понеділок
Відкриття 8 вересня
Закриття 8 вересня
Зміни
41,18/41,21
41,03/41,07
15/14
48,29/48,32
48,22/48,26
7/6
Офіційний курс: долар — 41,25 грн, євро — 48,38 грн.
Середній курс у банках: 41,10−41,50 грн/долар, 48,05−48,70 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,17−41,26, євро — 48,34−48,50 грн.
Джерело: Мінфін
