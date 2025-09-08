Стартують знижки на найпопулярніші воркшопи для інвесторів від Академії Мінфін

Вже сьогодні для інвесторів відкривається новий шлях для підсилення знань в інвестуванні. Академія Мінфін запускає спеціальну пропозицію на придбання своїх тематичних воркшопів.

Деталі акції

Пропозиція буде доступною з 8 по 21 вересня. Протягом цього часу інвестори зможуть придбати воркшопи якнайвигідніше — 3 за ціною 2.

Користувачі отримають записи усіх матеріалів та презентацій воркшопів, якими зможуть користуватися у зручний для себе час. Це 6 годин актуальних знань та розбір практичних кейсів.

В акції беруть участь 3 воркшопи від Академії Мінфін:

1. «Нерухомість 2025: шлях інвестора» — про те, де шукати об'єкти для інвестування, як зробити вибір між нерухомістю та землею, як інвестувати навіть від $1000, що таке токенізована нерухомість і як це працює та інші питання.

Спікер: Володимир Копоть — CEO та співзасновник Monitor.Estate, керуючий партнер KopotLawyers, автор ютуб-каналу про нерухомість та інвестиції.

2. «Криптопрорив 3:0: від HODL до пасивного доходу» — про те, що зараз працює на крипторинку, як комбінувати криптоінструменти, що таке криптодепозити, як отримувати безкоштовні токени через участь в airdrop кампаніях.

Спікер: Михайло Серюга — експерт із криптовалютного та фондового ринків, веде публічний криптопортфель на «Мінфіні», 11 років досвіду інвестора-практика.

3. «Податки в інвестиціях 2025: як інвестувати й не втратити на податках» — про актуальні зміни в оподаткуванні інвестицій, роль податкових агентів та про те, як декларувати дохід з різних інвестиційних активів.

Спікерка: Олександра Нікітіна — адвокатка, партнерка міжнародної юрфірми ECOVIS Bondar & Bondar, авторка подкасту BEPS.space, 24 роки досвіду.

Як придбати воркшопи?

Придбати воркшопи можна за посиланням. Вартість акційної пропозиції - 4000 грн (замість 6000 грн). Натомість ви отримаєте запис зустрічі з експертом, презентації та усі додаткові матеріали.

Не витрачайте час на безкінечні пошуки інформації— ми вже зібрали все корисне для вас. Підсильте свої знання про доступні інвестиції в Україні, переглядайте воркшопи та інвестуйте впевнено!