Євро дорожчає: НБУ встановив нові курси гривні до іноземних валют

Нацбанк визначив, якими будуть курси гривні у парах з іноземними валютами на вівторок, 9 вересня. Євро стало дорожче на 22 копійки. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 41,2497 грн. Це на 3 копійки більше, ніж у понеділок (41,2199).

Історичний максимум долара: 42,28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,3818, що на 22 копійки більше, ніж у понеділок (48,1634).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,3307 (у понеділок курс був 11,3874).

