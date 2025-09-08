Multi від Мінфін
8 вересня 2025, 15:09

Інвестори сумніваються у подальшому зростанні Apple, попри новий iPhone — Bloomberg

Інвестори та аналітики сумніваються, що презентація нових продуктів Apple стане новим каталізатором для зростання акцій компанії. Після стрімкого ралі, що додало до вартості Apple понад $450 мільярдів з кінця липня, на ринку залишається мало простору для подальшого зростання, особливо на тлі питань до ШІ-стратегії компанії, пише Bloomberg.

Інвестори та аналітики сумніваються, що презентація нових продуктів Apple стане новим каталізатором для зростання акцій компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що покажуть і чого очікують

Очікується, що на презентації 9 вересня Apple представить нову лінійку iPhone 17, яка, за чутками, включатиме нову, тонкішу версію. Також прогнозується анонс оновлених версій годинника Apple Watch та гарнітури Vision Pro.

Головне питання для інвесторів полягає в тому, чи буде цих оновлень достатньо, щоб прискорити зростання компанії, яке останнім часом відстає від конкурентів, особливо у сфері штучного інтелекту.

«Важко рекомендувати відкривати або нарощувати позицію перед цією подією, особливо після такого ралі, оскільки ми не очікуємо побачити ті функції, які справді змусять людей купувати. Якщо компанія продовжить спотикатися з ШІ, я турбуюся за її акції», — зазначив Клейтон Еллісон, портфельний менеджер Prime Capital.

Історія проти «биків» та висока оцінка

Історично презентації нових iPhone часто були подіями формату «продавай на новинах», коли акції компанії падали в день анонсу. Цього року ризик посилюється: якщо Apple не зможе переконати інвесторів у своєму прогресі у сфері ШІ, це може викликати ще більше питань щодо її високої ринкової оцінки.

Зараз акції Apple є одними з найдорожчих серед техногігантів. Менше ніж 60% аналітиків, що відстежуються Bloomberg, рекомендують купувати її акції (для порівняння, у Microsoft цей показник — 97%).

Думки аналітиків: від скепсису до надії на зростання цін

Більшість аналітиків налаштовані стримано.

«Ми комфортно тримаємо акції Apple, але з меншим ентузіазмом, оскільки вони не є дешевими, а потенціал зростання тут виглядає обмеженим. Я не бачу значного зростання в короткостроковій перспективі», — каже Девід Кац, головний інвестиційний директор Matrix Asset Advisors.

Водночас аналітики Morgan Stanley вказують на інший можливий шлях до зростання: Apple може здивувати ринок, підвищивши ціни на нові iPhone, чого компанія не робила вже кілька років. На їхню думку, це могло б стати позитивним каталізатором «всупереч традиції».

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
