Очікування на зниження ставки ФРС, кризи в Японії та Франції: що відбувається на фондовому ринку

Глобальні фондові ринки розпочали тиждень зі зростання на тлі оптимізму щодо неминучого зниження процентних ставок у США після слабких даних з ринку праці. Водночас інвестори уважно стежать за розвитком політичних криз у Японії, де подав у відставку прем'єр-міністр, та у Франції, де уряд очікує на вотум недовіри. Про це пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Політичні драми в Японії та Франції

Перша політична подія тижня відбулася в Японії, де відставка прем'єр-міністра Сігеру Ісіби призвела до зростання акцій та падіння єни. Трейдери роблять ставку на те, що політична невизначеність змусить Банк Японії відкласти підвищення процентних ставок.

У Франції очікується, що уряд прем'єр-міністра Франсуа Байру в понеділок програє голосування за вотум довіри. Хоча панічні розпродажі французьких активів минулого місяця вщухли, невизначеність щодо того, чи призначить президент Макрон нового прем'єра, чи оголосить нові вибори, стримує європейські ринки.

ФРС

Головним драйвером для ринків залишаються очікування щодо дій Федеральної резервної системи США. Після провального звіту з ринку праці минулої п'ятниці, ринки тепер повністю закладають у ціну зниження ставки на 0,25 в.п. на засіданні у вересні, і навіть бачать невеликий шанс на глибше зниження у 0,50 в.п.

Слабкі дані «ставлять питання, чи не переходять умови на ринку праці США від охолодження до погіршення, і чи не варто ФРС знижувати ставки швидше», — зазначив Пол Маккел, керівник валютних досліджень в HSBC.

Ключовим тестом для цих очікувань стануть дані по інфляції в США (CPI), що вийдуть у середу.

Реакція ринків: золото на максимумі