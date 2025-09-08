Експорт Німеччини впав через мита США

Економіка Німеччини у липні надіслала суперечливі сигнали: експорт впав, переважно через різке зниження попиту з боку США, тоді як промислове виробництво, навпаки, зросло більше, ніж очікувалося. Про це у понеділок, 8 вересня, повідомило федеральне статистичне відомство Німеччини, передає Reuters.

Експорт під ударом американських мит

Експорт з найбільшої економіки Європи в липні скоротився на 0,6% порівняно з попереднім місяцем, хоча аналітики, опитані Reuters, прогнозували зростання на 0,1%.

Головною причиною падіння стало скорочення експорту до Сполучених Штатів на 7,9%. Це є прямим наслідком запровадження 15%-го мита США на більшість товарів з ЄС у липні. Водночас експорт до інших країн ЄС зріс на 2,5%, а до країн поза межами ЄС (окрім США) — впав на 4,5%.

Промисловість демонструє стійкість

На противагу негативним даним по експорту, промислове виробництво в липні зросло на 1,3% порівняно з червнем, перевершивши прогноз аналітиків в 1,0%.

Більше того, статистичне відомство суттєво переглянуло дані за попередній місяць: падіння виробництва в червні тепер оцінюється лише в 0,1% замість попередніх 1,9%, що частково пояснюється корекцією даних від великої автомобільної компанії.