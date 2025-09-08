В Україні знизилась середня зарплата: як це вплине на майбутні пенсії

Пенсійний фонд зафіксував падіння зарплати для розрахунку пенсій майже на 2 тис. грн. За його даними, у липні середня зарплата в Україні склала 20 455,65 гривень, порівнюючи з 22 336,81 гривень у червні.

Як рівень середньої зарплати впливає на розмір пенсії

Показник середньої заробітної плати — це середньомісячний дохід у країні, із якого сплачено єдиний соцвнесок, і який враховується ПФУ для розрахунку пенсій. Цей показник публікується щомісяця і використовується, як базова величина, у формулі пенсії. Формула розрахунку пенсії виглядає так:

Розмір пенсії = Sсер x Кзп x Кстаж, де

Sсер — якраз середня зарплата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за пенсією.

Кзп — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Він визначається для кожного пенсіонера окремо щодо середньої зарплати в країні за кожен місяць трудового стажу. Заробітки пенсіонера за кожен місяць діляться на середню зарплату в країні того ж місяця, і з цього виводиться середній коефіцієнт. Тому, якщо ви заробляли точно на рівні середньої зарплати, то ваш Кзп ≈1,0; якщо удвічі більше — Кзп=2; якщо половину від середнього — Кзп=0,5.

Кстаж — коефіцієнт страхового стажу. За кожний рік стажу передбачено 1% розрахункової величини (або 0,01 у вигляді коефіцієнта). Наприклад, 30 років стажу дають Кстаж = 0,30 (30×1%), 40 років — 0,40 (40×1%) тощо.

Отже, показник середньої зарплати у країні є «точкою відліку» для визначення базової величини пенсії. Він множиться на ваш індивідуальний зарплатний коефіцієнт і на відсоток стажу. Чим вищою є середня зарплата у країні (Sсер), тим більшим в грошах буде розмір пенсії при однакових Кзп і Кстаж. І навпаки, якщо середня зарплата знижується, то й новопризначені пенсії за інших рівних умов виходять меншими.

Приклад: Візьмемо двох працівників із 35 роками стажу (тобто ~35%, або 0,35), які завжди отримували середню в країні зарплату (Кзп=1,0). Якщо базова середня зарплата для обчислення пенсій становить, скажімо, 15 000 грн, то пенсія такого працівника буде:

15 000×1,0×0,35 = 5 250 грн на місяць.

А якби середня в країні зарплата була 18 000 грн, то за тих самих умов пенсія вийшла б:

18 000×1,0×0,35 = 6 300 грн.

Різниця — понад тисячу гривень щомісяця. Як бачимо, рівень середньої зарплати суттєво впливає на розмір пенсійних виплат. Особливо це відчутно для тих, хто має високий власний коефіцієнт зарплати і значний стаж (тобто багаторазово «множить» базову величину).

Середня зарплата, що враховується в формулі, — це не показник за один місяць, а середнє значення за 3 роки. Наприклад, якщо людина звертається за призначенням пенсії у 2025 році, то береться середня заробітна плата в Україні за 2022, 2023 і 2024 роки (середнє арифметичне цих трьох річних показників). Таким чином, короткострокові коливання середньої зарплати згладжуються при обчисленні пенсій.

Проте тривала тенденція до зростання або спаду цього показника безпосередньо позначиться на розмірах пенсій нових пенсіонерів.

Також важливо відзначити, що різке липневе падіння середньої зарплати впливає на розрахунок місячного коефіцієнта для індивідуального коефіцієнта заробітної плати (Кзп).

На перший погляд, зниження середньої зарплати в країні здається негативним явищем. Однак для конкретного громадянина, чия заробітна плата залишається стабільною, ця ситуація створює парадоксальний позитивний ефект.

Розглянемо практичний приклад.

Припустимо, гіпотетичний працівник отримував стабільну офіційну заробітну плату у 20 000 гривень як у червні, так і в липні 2025 року.

Місяць Зарплата працівника, грн Середня зарплата для обчислення пенсії, грн Місячний коефіцієнт Червень 2025 20 000 22 336,81 20000÷22336,81=0,8954 Липень 2025 20 000 20 455,65 20000÷20455,65=0,9777

Цей розрахунок наочно показує, що при незмінному доході працівника зниження середньої зарплати в країні призвело до зростання його індивідуального місячного коефіцієнта. Це означає, що за липень він «заробив» вищий коефіцієнт для майбутньої пенсії, ніж за червень.

Звісно, загальний вплив цього одноразового стрибка на кінцеву суму пенсії є мінімальним. Індивідуальний коефіцієнт розраховується, як середня величина за весь період страхового стажу. Один місяць, навіть із високим коефіцієнтом, має невеликий вплив на загальну суму.

Що сталося із середньою зарплатою

Пенсійний фонд України щомісяця оновлює дані про середню зарплату для обчислення пенсій. Зазвичай цей показник мав стійку тенденцію до зростання. Однак у липні 2025 року різко знизився. Це досить нетипове місячне падіння, адже зазвичай від місяця до місяця великі стрибки трапляються рідко. Наприклад, у травні та червні 2025 року середня зарплата, навпаки, стрімко зростала — приблизно на 18% у річному вимірі.

Економісти висувають різні гіпотези. По-перше — сезонний чинник: у липні часто спостерігається зниження ділової активності (відпустки, менше відряджень і виплат премій тощо), що могло вплинути на фонд оплати праці.

По-друге, не виключено, що у червні був сплеск одноразових виплат, надбавок, включення в розрахунки відомостей за попередні місяці. Після такого сплеску в липні показник повернувся до більш нормального рівня, який, до речі, майже точно відповідає середньому значенню за перше півріччя 2025.

По-третє, вплив мав і валютний курс та інфляція: у 2023−2024 роках стрімке зростання цін змушувало бізнес підвищувати зарплати (щоб утримати персонал), але у середині 2025 року інфляція почала сповільнюватися, тож темпи підвищення зарплат теж дещо знизилися.

Чи вплине це зниження на вже призначені пенсії

Ні, не вплине. Пенсії не можуть бути зменшені постфактум через зміну показників середньої зарплати або інших показників. Якщо ваша пенсія вже призначена, її розмір залишається фіксованим (із можливими підвищеннями при індексації чи перерахунках), і зменшувати його заборонено законом.

Нинішнє зниження середньої зарплати жодним чином не призведе до урізання виплат для поточних пенсіонерів.

Як зарплатна статистика позначиться на тих, хто збирається виходити на пенсію

Тут є декілька моментів.

Оскільки для формули береться середня зарплата за 3 роки, одноразове «просідання» в окремому місяці 2025 року опосередковано вплине на середній показник за весь 2025 рік. Якщо до липня включно середня зарплата 2025 року зростала, то, ймовірно, за підсумками року, вона все одно буде вищою, ніж у 2024 році (очікується близько ~20 тис. грн за 2025 рік, проти ~17,5 тис. грн за 2024-й).

Тобто, навіть із огляду на липневий спад, 2025 рік покаже підвищення. А це означає, що базова величина для пенсій продовжить зростати, хоча й повільніше. Наприклад, якщо середня зарплата у 2022 році була ~13,4 тис. грн, у 2023 році ~14,3 тис. грн, у 2024 році ~17,5 тис. грн, то за 2025 рік може бути близько 20 тис. грн.

Відповідно, для тих, хто вийде на пенсію у 2026 році, база (середня за 2023−2025) стане більшою. Таким чином, у глобальному вимірі пенсії нових поколінь пенсіонерів продовжать підвищуватися.

Інша справа, якщо припустити гірший сценарій, коли середня зарплата далі стагнуватиме, або навіть знизиться, за результатами року. Тоді зростання базової величини може уповільнитися або зупинитися. Наприклад, уявімо, умовно, що середня зарплата за 2025 рік виявилася такою ж, як за 2024-й (~17,5 тис. грн). Тоді для тих, хто вийде на пенсію у 2026 році (береться 2023, 2024, 2025 рр.), розрахункова база буде майже такою ж, як у тих, хто вийшов у 2025-му (бо 2025 рік не додасть підвищення).

Це означало б зупинку в зростанні нових пенсій. Втім, наразі підстав очікувати на падіння середньорічної зарплати немає — економіка адаптувалася до воєнних умов, бізнес продовжує індексувати зарплати, нехай і помірніше.

Найбільше значення коливання середньої зарплати мають для тих, хто якраз на порозі пенсії. Наприклад, якщо людина планувала оформити пенсію наприкінці 2025 року, її розрахункова база включатиме 2022, 2023, 2024 роки. А 2024 рік, як відомо, був дуже вдалим за зростанням зарплат: середня зарплата у країні підскочила на 23%. Тому такі пенсії будуть суттєво більшими, ніж у тих, хто виходив на пенсію роком раніше (в їх формулі були 2021−2023 рр., із меншими значеннями).

Натомість для тих, хто виходитиме на пенсію у 2027 році, увійде вже період 2024−2026. Якщо, припустимо, у 2025−2026 рр. показник середньої зарплати зростатиме повільно, то різниця з пенсіями попередників буде мінімальною.

Як змінювалися середні зарплати останні 5 років

За п’ятиріччя 2019−2023 рр. середня зарплата, врахована для пенсій, підвищилася на 55% — із ~9 200 до ~14 300 грн. 2024 рік варто згадати окремо: попри всі труднощі, він був рекордним — середня зарплата в країні зросла на 23,1%, порівнюючи з 2023 роком.

ПФУ зафіксував середньорічний показник ~17,5 тис. грн (проти 14,3 тис. у 2023-му), тобто на ~+3 178 грн більше (+22%). Це пов’язано з високою інфляцією у 2023 році та відповідним підвищенням зарплат працівникам.

Нинішнє зниження показника в липні 2025 року виглядає локальною корекцією після періоду стрімкого підйому. Попри спад, зарплата в липні 2025 року все одно майже на 18% вища, ніж рік тому, тобто загальний тренд поки залишається висхідним.

Отже, різке падіння показника середньої заробітної плати в липні 2025 року є статистичним явищем, а не сигналом до кризи пенсійної системи. Воно не впливає на розмір пенсій чинних пенсіонерів і має незначний, опосередкований вплив на майбутні пенсійні виплати.