Курси долара та євро у понеділок, 8 вересня, лишаються без серйозних змін. Про це свідчать дані «Мінфіну».
8 вересня 2025, 10:45
Курс валют на понеділок: долар та євро без змін
У банках середні котирування гривні до долара становлять 41,10−41,52 грн. Євро купують за 48,00 грн, а продають за 48,65 грн.
Середній курс валют обмінниках: долар по 41,23−41,30, євро — 48,34−48,50 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,18−41,21 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,29−48,32 грн/євро.
Офіційний курс: долар по 41,22, євро по 48,16.
Джерело: Мінфін
