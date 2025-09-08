Multi від Мінфін
8 вересня 2025, 9:16

Центробанк Китаю продовжує скуповувати золото десятий місяць поспіль

Народний банк Китаю в серпні продовжив збільшувати свої золоті резерви, відзначивши десятий місяць безперервних закупівель. Цей крок є частиною довгострокової стратегії Пекіна з диверсифікації своїх резервів та зменшення залежності від долара США. Про це пише Bloomberg.

Народний банк Китаю в серпні продовжив збільшувати свої золоті резерви, відзначивши десятий місяць безперервних закупівель.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Десять місяців закупівель

Згідно з даними, минулого місяця центральний банк Китаю додав до своїх резервів 0,06 мільйона тройських унцій золота, довівши загальний обсяг до 74,02 мільйона унцій.

Поточна серія закупівель розпочалася в листопаді минулого року. За цей десятимісячний період Китай накопичив загалом 1,22 мільйона тройських унцій золота.

Контекст ринку: ралі золота та уповільнення попиту

Китай продовжує купувати золото на тлі його рекордної вартості. Ціни на дорогоцінний метал цього року зросли більш ніж на 30% і перевищили $3500 за унцію. Головними драйверами ралі є очікування зниження процентних ставок у США та занепокоєння щодо незалежності Федеральної резервної системи.

Водночас за даними Всесвітньої золотої ради, загалом у світі темпи накопичення золота центральними банками дещо сповільнилися через високі ціни. Проте очікується, що геополітичні ризики й надалі підтримуватимуть попит на золото з боку офіційного сектору.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
