Пенсійні фонди США зменшують інвестиції в приватне кредитування

Найбільші державні пенсійні фонди США почали скорочувати свої інвестиції в сектор приватного кредитування. Головними причинами є занепокоєння щодо послаблення стандартів кредитування на тлі буму в галузі та зростання загальних економічних ризиків. Про це пише видання Financial Times.

Відтік капіталу

70 найбільших пенсійних фондів США у першому півріччі 2025 року скоротили свої вкладення в приватний кредит на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це є дуже тривожним сигналом для сектору, оскільки саме пенсійні фонди були ключовим джерелом його зростання.

На тлі цього загальний обсяг залучення коштів у приватні кредитні фонди в Північній Америці впав на 40%, за даними Preqin. Представники кількох великих пенсійних фондів підтвердили FT, що вони посилили перевірку кредитних менеджерів та призупинили виділення нових коштів у цей клас активів.

Причини

Зростання обережності інституційних інвесторів пов'язане з кількома факторами. По-перше, політична невизначеність, спричинена митними війнами та податковою політикою президента Трампа. По-друге, побоювання щодо погіршення якості самих кредитів.

«Наплив роздрібного капіталу призводить до послаблення умов кредитів і стандартів андеррайтингу», — зазначив директор з інвестицій Texas Municipal Retirement System Юп Кім.

«В умовах високих ставок і нестабільної економіки США дефолти в приватному кредиті неминуче почнуть зростати», — додав портфельний менеджер Alaska Permanent Fund Росс Александер.

Згідно з дослідженням S&P Global, у червні 66% пенсійних фондів не виконали свої власні плани щодо інвестицій у приватний кредит.