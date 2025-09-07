ЄС оштрафував Google на €3 млрд за зловживання на ринку реклами, Трамп погрожує відповіддю

Європейська комісія наклала на компанію Google штраф у розмірі 2,95 мільярда євро ($3,45 млрд) за зловживання домінуючим становищем на ринку рекламних технологій. Це рішення викликало різку реакцію президента США Дональда Трампа, який пригрозив вжити торговельних заходів у відповідь, що ще більше посилює напруженість у відносинах між США та ЄС. Про це повідомляє Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть звинувачень

На думку європейського регулятора, Google з 2014 року зловживав своїм становищем, надаючи перевагу власним сервісам онлайн-реклами та своїй рекламній біржі AdX. Це дозволяло компанії зміцнювати свою центральну роль у ланцюжку постачання реклами, стягувати високі комісії та завдавати шкоди конкурентам та онлайн-видавцям.

Єврокомісія наказала Google припинити цю практику та усунути конфлікт інтересів.

Реакція Трампа та Google

Президент США Дональд Трамп назвав штраф «несправедливим» та «дискримінаційним». У своєму дописі в Truth Social він пригрозив розпочати процедуру, що дозволяє США вводити санкції проти країн, які обмежують американську торгівлю.

Google розкритикував рішення ЄС, назвав його «помилковим» і заявив, що оскаржуватиме його в суді.