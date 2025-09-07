Торгові війни: виробників швейцарських годинників рятують залишки на складах в США

Виробники швейцарських годинників демонструють оптимізм щодо 39%-го мита, запровадженого США, але їхня впевненість базується переважно на створених у США товарних запасах та надії на успіх дипломатичних переговорів. Про це повідомляє Bloomberg.

Оптимізм на тлі «шокуючих» мит

Рішення президента Трампа запровадити 39%-ве мито, аналогічне ставкам для Сирії та М'янми, шокувало уряд Швейцарії, який розраховував на умови, подібні до 15%-ї угоди з ЄС. Проте керівники годинникових брендів намагаються зберігати спокій.

«Це питання має бути вирішене або частково вирішене в найближчі тижні чи місяці. Тож давайте залишатися позитивними. У всіх є запасні плани та кількамісячні запаси на всяк випадок», — заявив CEO Breitling AG Жорж Керн.

Стратегії компаній

Реакція виробників на кризу виявилася різною. Один із найстаріших брендів, Favre Leuba, призупинив плани виходу на ринок США. Його голова Патрік Пауль Хоффманн попередив, що якщо мита діятимуть довше 3−4 місяців, «вплив на швейцарську годинникову індустрію буде досить суттєвим». Натомість інша компанія, ZRC 1904, продовжує реалізацію плану з розширення мережі ритейлерів у США, попри тарифи.

Роль запасів та дипломатичні зусилля

Короткострокову подушку безпеки для галузі забезпечив різкий стрибок експорту в липні (+6,9% порівняно з минулим роком). Це сталося через те, що компанії поспішали завезти якомога більше продукції до США до повноцінного запровадження мит. Без цього «американського ривка» загальний експорт швейцарських годинників у липні показав би падіння.

Тим часом швейцарські дипломати не припиняють спроб домовитися про кращі умови.