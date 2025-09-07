OpenAI прогнозує витратити $115 мільярдів до 2029 року на тлі перегонів компаній у ШІ-секторі

Компанія OpenAI різко підвищила свій прогноз щодо витрат до $115 мільярдів до 2029 року. Ця сума на $80 мільярдів перевищує попередні прогнози і підкреслює колосальну вартість перегонів у сфері штучного інтелекту. Про це повідомило видання The Information, передає Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Астрономічні витрати

Згідно з новим прогнозом, витрати OpenAI стрімко зростатимуть:

2025 рік: понад $8 мільярдів (на $1,5 млрд більше за попередній прогноз).

2026 рік: понад $17 мільярдів (на $10 млрд більше за попередній прогноз).

2027 рік: $35 мільярдів.

2028 рік: $45 мільярдів.

Такі величезні витрати пов'язані з необхідністю оплачувати обчислювальні потужності для роботи та навчання моделей, що лежать в основі ChatGPT. OpenAI наразі є одним із найбільших у світі орендарів хмарних серверів.

Стратегія контролю над витратами

Щоб контролювати стрімке зростання витрат, OpenAI планує перейти від оренди інфраструктури до створення власної. Стратегія передбачає два ключові напрямки:

Розробка власних серверних чипів для дата-центрів.

Будівництво власних дата-центрів.

Партнерства та інфраструктурні проєкти

Компанія вже робить практичні кроки в цьому напрямку. Як повідомлялося, OpenAI планує випустити свій перший ШІ-чип наступного року в партнерстві з напівпровідниковим гігантом Broadcom.

Крім того, компанія поглиблює співпрацю з Oracle для створення 4,5 гігават потужностей для дата-центрів. Це є частиною мегапроєкту Stargate вартістю до $500 мільярдів, у якому також бере участь японський інвестор SoftBank.