7 вересня 2025, 12:38

Торговельне перемир'я між США та ЄС під загрозою зриву через розширення мит на сталь

Торговельна угода між США та ЄС, укладена в липні, опинилася під загрозою зриву. Причиною стало зростаюче розчарування в Європі через рішення адміністрації Трампа розширити дію 50%-х мит на метали, поширивши їх на сотні видів готової продукції, що містить сталь та алюміній. Це фактично знецінює домовленості про 15%-ву ставку для більшості товарів. Про це пише WSJ.

Торговельна угода між США та ЄС, укладена в липні, опинилася під загрозою зриву.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Екзистенційна криза» для європейських виробників

Як зазначають європейські промисловці, нові правила завдають удару по широкому спектру товарів — від двигунів та насосів до верстатів та будівельного обладнання.

«Близько 30% імпорту машинобудівної продукції з ЄС до США тепер підпадає під 50%-ві мита на металеву складову продукту», — написав у листі до Урсули фон дер Ляєн президент Німецької асоціації машинобудування (VDMA) Бертрам Кавлат. Він додав, що сектор зіткнувся з «екзистенційною кризою».

Реальні приклади підтверджують серйозність ситуації. Німецький виробник сільгосптехніки Krone Group зупинив експорт до США, призупинив виробництво для американського ринку.

Політичне невдоволення в Європі

Зростає невдоволення і на політичному рівні. У Європарламенті, схвалення якого є необхідним для імплементації угоди, лунають заклики до її перегляду.

«В угоді між США та ЄС немає безпеки та передбачуваності», — заявив Бернд Ланге, голова комітету Європарламенту з торгівлі. Він поставив риторичне питання, навіщо ЄС надавати нульові тарифи на американські мотоцикли, якщо європейські виробники тепер змушені платити не лише 15%, а й додаткові мита на сталь.

Бюрократичний тягар та невизначеність

Крім фінансових втрат, бізнес скаржиться на величезний бюрократичний тягар. Компанії тепер змушені досліджувати та документувати точний вміст сталі та алюмінію в тисячах компонентів своєї продукції, щоб відповідати новим вимогам. Ситуацію ускладнює те, що США планують переглядати список товарів, на які поширюються мита, кожні чотири місяці, що додає ще більше непередбачуваності.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
