Robinhood увійде до індексу S&P 500: акції злетіли на 7%

Платформа Robinhood Markets буде включена до ключового фондового індексу США S&P 500. Ця подія є переломним моментом для американського фінтех-сектору. На тлі цієї новини акції компанії злетіли на 7,3% на позабіржових торгах. Про це пише Reuters.

«Переломний момент» для фінтеху

Включення до індексу S&P 500 підкреслює еволюцію Robinhood від стартапу часів до компанії зі стабільним впливом на фінансові ринки США. Платформа, яка зробила революцію в роздрібній торгівлі акціями, скасувавши комісії та зробивши інвестування доступним через мобільний застосунок, залучила нове покоління інвесторів.

Ця подія слідує за включенням до S&P 500 криптобіржіCoinbase у травні цього року, що ще раз підтверджує зростаючий інтерес до фінтех-сектору.

Реакція ринку та «ефект S&P 500»

Позитивна реакція ринку є очікуваною. Включення до S&P 500 зазвичай призводить до зростання ціни акцій компанії, оскільки індексні та біржові фонди (ETF), що відстежують цей індекс, змушені купувати акції нового учасника для збалансування своїх портфелів. Це створює різкий сплеск попиту.

Крім того, це вважається ознакою фінансової стабільності та надійності, що приваблює інституційних інвесторів. З початку року акції Robinhood зросли більш ніж удвічі, а капіталізація компанії сягнула $91,5 млрд.

Інші зміни в індексі

Зміни в індексі набудуть чинності з 22 вересня. Разом з Robinhood, який замінить казино Caesars Entertainment, до S&P 500 також увійдуть маркетингова платформа AppLovin та будівельна компанія Emcor. Вони замінять торговельну платформу MarketAxess та виробника сонячних інверторів Enphase Energy.