Доходи бюджету України зросли на 24%, військовий збір став одним з головних джерел — Мінфін

За перші вісім місяців 2025 року доходи державного бюджету України зросли на 24,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 2,40 трлн грн. Видатки за цей же період зросли на 23,7% до 3,23 трлн грн. Ключовим драйвером зростання доходів стало суттєве збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.

Військовий збір та ПДВ — основа доходів

Як свідчать оперативні дані Держказначейства, одним із головних чинників зростання доходної частини стало підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% та запровадження нових правил бронювання. Завдяки цьому надходження від ПДФО та військового збору за вісім місяців зросли до 230,9 млрд грн (проти 134,5 млрд грн роком раніше), вивівши цю статтю доходів з четвертого на друге місце.

Найбільшим джерелом наповнення бюджету залишається ПДВ з ввезених товарів (340,4 млрд грн). Також значні надходження забезпечили податок на прибуток підприємств (211,6 млрд грн) та ПДВ з вироблених в Україні товарів (206,5 млрд грн).

Падіння доходів у серпні через зменшення грантів

Водночас у серпні доходи держбюджету скоротилися на 30,1% порівняно із серпнем минулого року. У Мінфіні пояснюють, що це пов'язано не з падінням податкових надходжень, а зі значно меншими обсягами міжнародної допомоги у вигляді грантів, які надійшли саме в цьому місяці (44 млрд грн у серпні 2025-го проти 228,1 млрд грн у серпні 2024-го).

Фінансування дефіциту: допомога партнерів та ОВДП

Для покриття різниці між видатками та доходами уряд за січень-серпень 2025 року залучив 1,24 трлн грн. Переважна частина цієї суми — це зовнішнє фінансування, яке склало близько $21,4 млрд (889,8 млрд грн). Кошти надійшли, зокрема, в рамках програм ERA Loans, Ukraine Facility, а також від МВФ та Світового банку.

На внутрішньому ринку через розміщення ОВДП було залучено 345,5 млрд грн. Витрати на погашення та обслуговування державного боргу за вісім місяців склали 637,3 млрд грн.