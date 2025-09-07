Осінь 2025 року створить більше криптомільйонерів: 5 альткойнів, які вам потрібні у мати

Багато аналітиків вважають, що на криптовалютному ринку готується історична подія, яка принесе багатство. З початком осені 2025 року прогнози вказують на різке зростання ринку, яке створить більше мільйонерів, ніж будь-який попередній цикл. Це зростання не буде рівномірним; обрана група альткойнів готова очолити цей процес. Ось п'ять найважливіших активів, які аналітики відзначають як потенційно вибухові в майбутньому сезоні.

Швидкий потік Sui: чому цей токен з водним мотивом виділяється

Sui отримав свою назву від японського слова, що означає «вода», і, як вода, він з надзвичайною ефективністю обтікає перешкоди. Створений колишніми інженерами Meta, він використовує об'єктно-орієнтовану модель даних, яка розглядає цифрові активи як незалежні об'єкти, що дозволяє здійснювати паралельну обробку транзакцій, яка досягає остаточності за частки секунди. Механізм консенсусу Narwhal-Tusk відокремлює потік даних від упорядкування, а нещодавні оновлення Mysticeti v2 скорочують остаточне підтвердження до всього 400 мс. Модифікована мова програмування Move запобігає вразливості, такій як атаки реентрації, а Move VM 2.0 скорочує час виконання на 30−65%. Користувачі отримують переваги від інновацій, таких як zkLogin, що спрощують взаємодію з блокчейном, а програмовані блоки транзакцій дозволяють виконувати складні операції без втрати швидкості.

Ринок все більше винагороджує платформи, які вирішують проблему масштабованості без шкоди для безпеки або вартості. Ethereum зберігає домінування, але високі комісії спонукають користувачів шукати альтернативи. Sui зайняв особливе місце в цьому конкурентному середовищі, залучивши понад 2,33 млрд доларів загальної вартості, з яких 20%+ присвячено інтеграції Bitcoin DeFi через протоколи, такі як Lombard. Ігрові проекти, такі як RECRDapp, приваблюють майже 1 млн користувачів щодня, а інституційні партнерства включають пілотні проекти з Афінською фондовою біржею для торгівлі активами на основі блокчейну. Якщо наступне покоління децентралізованих додатків вимагатиме як блискавичного виконання, так і надійності корпоративного рівня, об'єктно-орієнтована архітектура Sui та зростаюча екосистема BTCfi дозволять їй завоювати значну частку ринку в еволюції інфраструктури Web3.

Zexpire представляє простоту в один клік, щоб скористатися бумом криптоопціонів

Криптоопціони стали одним з найшвидше зростаючих сегментів DeFi, оскільки їхній щоденний обсяг торгів в середньому становить близько 3 мільярдів доларів. Традиційно цей ринок довгий час був домінований професіоналами, але зараз він починає відкриватися для ширшої аудиторії.

Zexpire, перший протокол DeFi з 0DTE, усуває складність торгівлі опціонами і перетворює її на прогнозування одним кліком. Процес зводиться до бінарного вибору: користувачі роблять ставки на те, чи залишиться ціна в межах визначеного діапазону або вийде за його межі протягом наступних 24 годин

Простіше кажучи, торгівля з Zexpire працює так: Вгадайте правильно — і ви виграєте. Вгадайте неправильно — і ваші втрати обмежуються вашою ставкою. Ніяких вимог про поповнення маржі. Ніяких каскадних ліквідацій.

$ZX — паливо для спрощеної торгівлі опціонами з Zexpire

Щоб заробляти на волатильності з Zexpire, вам потрібен його нативний токен ZX. Він служить токеном управління і надає своїм власникам знижки на ігрові квитки та кешбек на втрати.

Перед дебютом на біржі $ZX доступний у передпродажі за ціною всього 0,003 долара, що майже на 800% дешевше за заплановану ціну лістингу в 0,025 долара.

Крім зниженої ціни, учасники передпродажу отримують такі додаткові переваги:

Винагорода за стейкінг до 5% перед TGE

Бонуси за лояльність

Ейрдропи та бета-доступ

$ZX зростає з кожним етапом — купуйте зараз, щоб отримати найбільші знижки

Zexpire також має вбудований дефляційний механізм. 20% комісій платформи будуть спалені, а програма викупу призначена для підтримки попиту. $ZX доступний у декількох ланцюгах, включаючи Base, Solana, TON і Tron, і його можна придбати безпосередньо за допомогою картки.

Чому $ZX може стати наступним проривним токеном

Торгівля опціонами стала однією з найбільших історій зростання криптовалюти. Обсяги опціонів BTC регулярно досягають мільярдів, проте участь у них переважно беруть професіонали. Zexpire робить протилежну ставку, спрощуючи все до швидкого, ігрового формату.

HYPE став одним з найсильніших токенів цього циклу, скориставшись бумом деривативів на Hyperliquid. Zexpire прагне зробити те саме в ніші опціонів, але з ще ширшим роздрібним кутом зору: механізмом фіксованого ризику та простотою ігрового процесу, що робить його доступним для всіх.

Якщо Zexpire зможе захопити хоча б частину імпульсу, який мав HYPE, $ZX може стати наступним проривним токеном DeFi.

Купуйте $ZX, наступний токен, що прорветься

HYPE від Hyperliquid: монета, що перетворює торгівлю без комісій на тренд

Hyperliquid з'явився наприкінці 2024 року з амбітними цілями, створивши децентралізовану біржу деривативів, яка за швидкістю не поступається централізованим платформам, зберігаючи при цьому прозорість блокчейну. Його власний блокчейн Layer 1, що працює на основі консенсусу HyperBFT, досягає вражаючих 200 000 транзакцій на секунду з часом блокування 0,07 секунди, що дозволяє вести повністю ончейн-книги замовлень без комісій за газ. Платформа домінує на децентралізованих безстрокових ринках, захоплюючи 70% обсягу безстрокових DEX завдяки таким функціям, як атомне крос-маржинування, торгівля одним кліком на спотових і маржинальних ринках, а також підтримка спекуляцій токенами до запуску. Сумісність з HyperEVM дозволяє безперебійно інтегрувати смарт-контракти, а компактна конфігурація з 21 валідатором ставить ефективність вище традиційних моделей децентралізації.

Токеноміка HYPE безпосередньо пов'язує успіх протоколу з вартістю токена через модель розподілу доходів, де 97% комісій платформи фінансують викуп, створюючи дефляційний тиск у міру зростання обсягу торгів. З 1 мільярда токенів 31% розподіляється між першими користувачами через айрдроп, 23,8% — між основними учасниками (з правом на отримання до 2027−2028 років) і 38,9% — зарезервовано для винагород спільноти. Токени використовуються для управління, торгівлі заставою та знижок на комісії, а інституційна продуктивність платформи приваблює як роздрібних трейдерів, які шукають левередж до 50x, так і розробників, які створюють фінансові інструменти. Якщо Hyperliquid збереже свою технічну перевагу і продовжить розширювати свою екосистему за межі безстрокових контрактів у соціальні додатки та індекси на ланцюжку, HYPE може встановити стійку цінність навіть тоді, коли традиційні біржі, такі як Coinbase, увійдуть на регульовані безстрокові ринки.

XRP: блискавичний токен, що прагне з'єднати гроші по всьому світу

XRP працює на XRP Ledger, спеціально розробленій системі блокчейну, призначеній для переміщення будь-якої форми цінності через кордони за 3−5 секунд. Його унікальний консенсус Byzantine Fault Tolerant дозволяє надійним валідаторам обробляти понад 1500 транзакцій на секунду за ціною всього 0,0002 долара за транзакцію, без енергоємного майнінгу, який спостерігається в мережах proof-of-work. Такі великі фінансові установи, як Santander і American Express, використовують ці можливості для транскордонних розрахунків, які значно випереджають застарілі системи SWIFT. Останні технічні оновлення включають сумісні з Ethereum смарт-контракти через сайдчейн на базі Cosmos, що розширює можливості використання за межі платежів у додатках DeFi, зберігаючи основну орієнтацію на фінансову інфраструктуру інституційного рівня.

WLFI: новий міст між банками та блокчейнами

World Liberty Financial поєднує традиційну банківську інфраструктуру з децентралізованими фінансами за допомогою своєї платформи, що керується управлінням, та стратегії стабільних монет, забезпечених доларом США. Стабільна монета USD1 підтримує паритет долара завдяки повній заставі короткостроковими казначейськими облігаціями США та грошовими резервами, що зберігаються BitGo Trust, що дозволяє здійснювати швидкі транскордонні перекази з інституційною стабільністю. WLFI працює як токен управління ERC-20 на Ethereum, що дозволяє власникам голосувати за оновлення протоколу через позаланцюгове голосування Snapshot, з унікальним обмеженням голосування в 5% на кожен гаманець, призначеним для запобігання централізації. Технологія Chainlink забезпечує безперебійну взаємодію між Ethereum, Solana та BNB Chain, а платформа підтримує гібридне управління через корпоративну структуру штату Делавер, яка поєднує децентралізоване прийняття рішень із централізованим оперативним наглядом.

Висновок

Висновок

Бычий тренд 2025 года создает предпосылки для создания богатства в этом сезоне. В то время как такие устоявшиеся игроки, как SUI, HYPE, XRP и WLFI, готовы к значительным прибылям благодаря своим надежным сетям и растущему внедрению, пятый выбор, Zexpire (ZX), предлагает уникальную возможность для старта. Як утилітарний токен у фазі передпродажу, його вартість базується на правах управління, стимулах для користувачів та винагородах за стейкінг. Його багаторівнева структура розроблена для вигоди ранніх учасників. Поєднуючи визнаних лідерів з новачками з високим потенціалом, такими як ZX, інвестори можуть сформувати диверсифікований портфель, спрямований на використання історичного зростання ринку цієї осені.

