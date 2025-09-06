Нацбанк відновив купівлю валюти, але обсяги мінімальні

Національний банк України відновив купівлю валюти на ринку у перший тиждень вересня. Втім, обсяги невеликі. Про це свідчать дані НБУ .

Інтервенції Нацбанку

Протягом 1−5 вересня регулятор купив лише $50 тисяч (в еквіваленті), а за останні два тижні серпня НБУ взагалі не купував валюту. Загалом з початку року Нацбанк купив валюту на $37 млн.

Водночас продає регулятор багато: протягом останнього тижня обсяги становили $551 млн, а з початку року — майже $24 млрд.

Чому так відбувається?

Високий попит: Для оплати критичного імпорту (паливо, ліки, товари для оборони, обладнання) бізнесу постійно потрібна валюта.

Низька пропозиція: Водночас українські експортери через війну заробляють і, відповідно, продають на ринку значно менше валюти, ніж раніше.

Щоб уникнути стрімкого знецінення гривні через цей дефіцит, Нацбанк виходить на ринок і «закриває» різницю, продаючи валюту зі своїх резервів.

НБУ фактично виступає головним продавцем валюти в країні, підтримуючи стабільність гривні за рахунок міжнародних резервів, які Україна отримує від міжнародних партнерів.'

