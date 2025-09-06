Українці в серпні повернулися до купівлі доларів, попит на євро знизився — НБУ

У серпні на готівковому валютному ринку України відбулася зміна тренду: громадяни знову почали активно купувати долари США, тоді як попит на євро , що домінував протягом останніх чотирьох місяців, значно знизився. Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними регулятора, у серпні населення купило в банках на $359 млн більше іноземної валюти, ніж продало.

При цьому структура цього попиту кардинально змінилася порівняно з попередніми місяцями. Чиста купівля доларів США (різниця між купівлею та продажем) злетіла майже вдесятеро — з $17 млн у липні до $169 млн у серпні.

Натомість чиста купівля євро впала з еквівалента $312 млн до $193 млн.

Таким чином, було перервано чотиримісячну тенденцію, коли українці надавали перевагу європейській валюті для нових заощаджень.

